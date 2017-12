Mafiotul care l-a inspirat pe Scorsese, condamnat în sfârșit la închisoare, la 82 de ani

Un celebru mafiot din New York, Vincent Asaro, acuzat în ultimii 40 de ani de jafuri şi asasinate, a fost în sfârşit condamnat. Bărbatul de 82 de ani a primit o pedeapsă cu 8 ani de închisoare pentru că, în 2012, a ordonat aruncarea în aer a maşinii unui bărbat care i-a tăiat calea în trafic. Este poate cea mai „neînsemnată” dintre acuzațiile care i se aduc, pentru care, de altfel, Vincent Asaro a și pledat vinovat.

Asaro, în 2015, când a fost achitat pentru jaful din 1978 de pe aeroport | Foto: Guliver/Getty Images

Timp de aproape jumătate de secol, reputatul mafiot a scăpat de condamnări pentru o serie de acuzații grave, între care strangularea unui bărbat cu un lanț de câine și participarea la un celebru jaf.

În urmă cu doi ani, Vinny Asaro, capul familiei Bonanno, fusese achitat pentru un jaf de 5 milioane de dolari plus un milion în bijuterii, jaf care a avut loc în 1978 pe aeroportul internaţional JFK. Procurorii nu au avut atunci suficiente probe pentru a obţine condamnarea. Lovitura l-a inspirat pe Martin Scorsese pentru filmul „Băieţi buni”.

Începând din anii 60, spun procurorii, Asaro a deținut diferite poziții în clanul mafiot Bonanno, dar deși este suspectat că ar fi amestecat nu numai în crime, ci și în pariuri, cămătărie, extorcare și jafuri asupra mașinilor cu valori, el a reușit să evite o condamnare, subliniază The New York Times.