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Mai multe ambasade ale SUA îşi îndeamnă cetăţenii să „ia în considerare părăsirea” Orientului Mijlociu

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ambasada a sua
Foto: Profimedia
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Ambasadele SUA din mai multe ţări din Orientul Mijlociu au avertizat cetăţenii americani cu privire la o posibilă „escaladare” a conflictului regional şi i-au îndemnat să fie pregătiţi să părăsească regiunea, relatează AFP.

„Americanii din regiune ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiţi să plece în cazul unei escaladări”, se arată într-o alertă de securitate, ale cărei versiuni au fost postate pe reţelele de socializare de către misiunile SUA de la Amman, Ierusalim şi Bagdad.

Mesajele îi sfătuiesc pe cetăţenii americani să îşi verifice informaţiile de zbor şi să urmeze instrucţiunile de securitate ale autorităţilor locale, notează AFP, citată de Agerpres.

„Americanii aflaţi în prezent în Orientul Mijlociu ar trebui să dea dovadă de prudenţă şi o vigilenţă sporită şi să se pregătească pentru posibile anulări de zboruri, închideri periodice ale spaţiului aerian şi potenţiale perturbări ale călătoriilor”, se arată în alertă.

În Iordania, cetăţenii americani au fost îndemnaţi să evite bazele militare ale SUA vizate recent de rachetele iraniene. În Israel, li s-a recomandat să localizeze cel mai apropiat adăpost antiaerian.

„Regimul iranian este imprevizibil, aşa cum demonstrează recentele sale decizii de a ataca zone din regiune fără avertisment sau provocare, precum şi de a-şi extinde atacurile în zone care nu fuseseră vizate anterior (cum ar fi Egiptul)”, se arată într-un mesaj postat pe site-ul Ambasadei SUA la Ierusalim.

Miercuri, o dronă a lovit o navă de gaze aparţinând unei companii americane, andocată într-un port egiptean, provocând un incendiu. Egiptul desfăşoară o anchetă, dar nu a acuzat, în acest moment, niciun grup că s-ar afla în spatele atacului.

La rândul său, armata iraniană a acuzat Washingtonul că „alimentează tensiunile” în regiune şi a avertizat: „Orice ţară care serveşte drept scut defensiv pentru America criminală şi agresivă va fi cuprinsă de flăcările războiului”.

Săptămâna aceasta, Iranul şi Statele Unite şi-au reluat schimburile de focuri nocturne după câteva zile de calm, deşi nu au fost raportate atacuri de vineri şi până sâmbătă.

Războiul din Orientul Mijlociu a fost declanşat pe 28 februarie de atacuri comune ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, care a ripostat cu lovituri cu rachete şi drone în regiune.

 

Editor : Liviu Cojan

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