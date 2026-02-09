Live TV

Mai mulți americani și-au dat foc la case în timp ce încercau să topească zăpada de pe acoperișuri cu ajutorul făcliilor

Iarnă SUA
Foto: Profimedia

Un bărbat din Massachusetts a dat foc casei sale folosind o torță pentru a topi gheața de pe acoperiș, o tehnică riscantă de îndepărtare a zăpezii, care a dus la mai multe accidente în timpul iernii.

Bărbatul din Milton, Massachusetts, o suburbie a Bostonului, a declarat pentru WCVB-TV că se afla pe o scară și folosea o torță pentru a topi un strat de gheață din colțul din față al casei când aceasta a luat foc și s-a răspândit rapid.

Incidentul a avut loc imediat după o furtună de proporții, care a adus zăpadă abundentă și gheață groasă pe o mare parte a țării. În unele zone din regiunea Bostonului au căzut peste 50 cm de zăpadă între 25 și 27 ianuarie, iar de atunci a mai căzut și altă zăpadă, potrivit biroului Serviciului Național de Meteorologie din zonă.

Incendiul de la casa din Milton s-a răspândit rapid în tot podul, a declarat adjunctul șefului pompierilor, John Earner, pentru WCVB-TV. A fost nevoie de ore întregi pentru a stinge focul, iar nimeni nu a fost rănit, a raportat postul de televiziune.

Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. În ultimii ani, au existat mai multe rapoarte despre persoane care au provocat accidental incendii în timp ce curățau gheața și zăpada, ceea ce i-a determinat pe pompierii să avertizeze locuitorii: nu folosiți flacără deschisă pentru a topi gheața de pe casa dvs.

Anumite metode de topire a gheții sau zăpezii, cum ar fi utilizarea arzătoarelor sau încălzirea alcoolului pe aragaz, au dus la incendii accidentale și costisitoare în ultimii ani, potrivit autorităților locale și rapoartelor de știri.

În decembrie 2025, un proprietar de casă din Peoria, Illinois, și-a incendiat veranda în timp ce folosea un kit de propan pentru a topi gheața de pe verandă, a raportat WEEK-TV. Pompierii au stins rapid focul și toată lumea a ieșit în siguranță din casă, a raportat postul de televiziune.

Într-un alt caz de accident cu o torță, un bărbat din Cincinnati a dat foc verandei sale în timp ce topise gheața de pe treptele exterioare. Fumul s-a răspândit în casă, dar focul a fost limitat la exterior, potrivit unui raport din ianuarie 2025 al Cincinnati Enquirer, parte a rețelei USA TODAY. Nimeni nu a fost rănit, dar incendiul a provocat pagube de aproape 100.000 de dolari.

Și în Racine, Wisconsin, în 2021, o femeie a declarat pompierilor că încălzea alcool sanitar pe aragaz pentru a topi gheața de pe mașina sa, dar acesta a luat foc. Ea a încercat să scoată tigaia afară, dar s-a împiedicat și a vărsat conținutul pe un covor.

În 2019, Departamentul de Poliție din Kennewick, din statul Washington, a emis un „avertisment prietenos către proprietarii de case să nu încerce să topească gheața în timpul sezonului de iarnă cu orice tip de flacără deschisă”. Avertismentul a venit după ce un locuitor a încercat să topească gheața de pe veranda casei sale folosind o torță cu propan pentru arderea buruienilor și a dat foc părții din față a casei.

