Președintele american Donald Trump şi-a exprimat satisfacţia, miercuri, în discursul de la Davos, pentru operaţiunea militară a SUA care a dus la arestarea liderului acestei ţări, Nicolas Maduro, precum şi pentru negocierile dintre administraţia americană şi noile autorităţi, anunță BBC.

„Venezuela a fost o ţară minunată timp de ani de zile. Apoi, politicienii au dus-o de râpă. Au avut mari probleme, dar acum îi ajutăm. Sunt 50 de milioane de barili, îi vom împărţi cu ei, vor câştiga mai mulţi bani, mai mulţi bani decât au câştigat de foarte mult timp”, a spus preşedintele american.

„Venezuela va fi un loc minunat, cu care avem o cooperare excelentă”, a adăugat el. „Ar trebui să existe şi alţii care să urmeze acest exemplu, dar Venezuela va câştiga mai mulţi bani în următoarele şase luni decât a câştigat în 20 de ani. Toate marile companii petroliere ne susţin, iar conducerea ţării a fost foarte pozitivă”, a declarat Donald Trump.

Statele Unite au anunţat marţi că au confiscat un petrolier în Marea Caraibelor, a şaptea operaţiune de acest fel de când Trump a impus în decembrie o blocadă navelor sub sancţiuni având legături cu Venezuela, a anunțat CBS News.

Forțele americane „au reținut nava Sagitta fără incidente”, a declarat Comandamentul Sud al SUA, care supraveghează operațiunile militare americane în America Latină, într-o postare pe rețelele sociale.

Editor : C.A.