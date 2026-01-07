Live TV

Majoritatea republicanilor din Camera Reprezentanților, pusă în pericol de moartea neașteptată a unui congresman

Doug LaMalfa, congresman republican din California, a murit neaşteptat la vârsta de 65 de ani, au anunţat colegii săi marţi. Decesul său reduce majoritatea republicană deja fragilă din Camera Reprezentanţilor la doar câteva locuri, după demisia, luni, a fostei aliate a lui Trump, Marjorie Taylor Greene, relatează BBC

Preşedintele Donald Trump i-a adus un omagiu lui Doug LaMalfa, spunând că doreşte „să-şi exprime profunda tristeţe pentru pierderea unui membru extraordinar – un membru extraordinar, extraordinar, extraordinar” al Congresului, conform News.ro. 

Cauza decesului congresmanului nu era clară. LaMalfa era un fost cultivator de orez ales în Congres în 2013. În timpul mandatului său, s-a concentrat pe probleme legate de apă şi agricultură. 

„Era o persoană fantastică”, a spus Trump. „A votat cu mine 100% din timp”, a adăugat şeful Casei Albe. 

Congresmanul din Minnesota, Tom Emmer, l-a numit pe colegul său „un susţinător ferm al alegătorilor săi şi al Americii rurale”. 

LaMalfa a obţinut o diplomă în afaceri agricole de la Universitatea Politehnică de Stat din California, în San Luis Obispo. 

A fost legislator de stat înainte de a fi ales în Congresul federal, unde a luptat pentru ajutorarea victimelor incendiilor din districtul său din nordul Californiei şi „a lucrat pentru a proteja familiile de suprareglementare, pentru a se asigura că fermierii şi crescătorii de animale americani pot continua să hrănească lumea”, potrivit site-ului său web din Congres. 

Demisia lui Greene şi moartea lui LaMalfa au lăsat republicanii cu o majoritate de 218 la 213 voturi, ceea ce înseamnă că au doar un avantaj de două voturi: dacă trei republicani nu votează sau se alătură democraţilor, republicanii pierd. 

La câteva ore după ce marţi a fost anunţată moartea lui LaMalfa, a apărut ştirea că un alt congresman republican a fost internat în spital după un accident de maşină. Congresmanul din Indiana, Jim Baird, se află în recuperare şi „se aşteaptă să se refacă complet”, potrivit unei declaraţii publicate pe reţelele sociale. 

În prezent, există patru locuri vacante în Camera Reprezentanţilor, iar democraţii sunt favoriţi să ocupe două dintre ele - în alegerile speciale din Texas de la sfârşitul lunii ianuarie şi în New Jersey, în primăvară. 

Conform legii din California, guvernatorul Gavin Newsom va avea la dispoziţie 14 zile pentru a convoca alegeri speciale pentru a ocupa locul lui LaMalfa. 

În noiembrie, au loc alegerile de la mijlocul mandatului prezidenţial, în care republicanii ar putea pierde controlul strâns pe care îl au în Congres.

