Marco Rubio a discutat cu ministrul turc de Externe despre măsurile care s-ar putea lua pentru încheierea războiului din Ucraina

Marco Rubio - Jose Manuel Albares meeting in Washington DC
Marco Rubio / Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul turc de Externe Hakan Fidan şi secretarul de stat american Marco Rubio au discutat marţi la telefon despre măsuri potenţiale pentru a se pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, a anunţat o sursă diplomatică turcă, citată de Reuters și preluată de Agerpres.

Sursa citată de agențiile de presă a afirmat că Fidan şi Rubio au avut un schimb de opinii despre rezultatele discuţiilor dintre preşedinţii SUA şi Rusiei desfăşurate vineri noaptea în Alaska şi ale întâlnirilor avute luni la Washington de preşedintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni.

De asemenea, şefii diplomaţiilor turcă şi americană au abordat situaţia din Fâşia Gaza şi cele mai recente evoluţii din Siria. Ministrul Hakan Fidan a cerut o încetare imediată a focului în Gaza şi accesul neîngrădit al ajutorului umanitar în enclava palestiniană.

Întâlnirea Trump-Putin desfăşurată vineri noaptea în Alaska nu a condus la rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

Rusia doreşte ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parţial de forţele sale (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de a adera la NATO.

Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte o încetare necondiţionată şi imediată a focului şi garanţii de securitate solide.

După seria de întâlniri cu liderii rus, ucrainean şi europeni din ultimele zile, preşedintele american Donald Trump va începe pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi ucrainean şi rus, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, acesta din urmă respingând până de curând ideea unei astfel de reuniuni.

