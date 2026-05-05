Live TV

Video Marco Rubio a fost surprins în postura de DJ la o nuntă. Imaginile cu șeful diplomației americane: „Iată-l în acțiune”

Data publicării:
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Secretarul de stat american Marco Rubio. Foto: Profimedia Images

De parcă funcția de secretar de stat al SUA nu ar fi fost suficient de solicitantă, Marco Rubio pare să-și fi găsit o a doua slujbă ca DJ la nunți, notează The Times.

Dan Scavino, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a scris sâmbătă seara pe X: „ACUM CÂTEVA CLIPE, ÎN CULISE — Marele nostru secretar de stat, Marco Rubio, este și DJ la nunți! Iată-l în acțiune în această seară la o nuntă de familie… Haideți!!!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În videoclipul postat de Scavino, Rubio ține o cască la o ureche, stând în fața unui laptop și a unei console de sunet. La un moment dat, se apleacă pentru a discuta cu DJ-ul angajat, care poartă un tricou negru și un lanț de aur. Invitații la nuntă aplaudă și dansează pe ritmurile melodiei antrenante „Shiver”, interpretată de John Summit și Hayla.

Într-un alt videoclip, Rubio, îmbrăcat într-un costum închis la culoare și cu o cravată albastră, arată cu degetul și dă din cap pe ritmul melodiei „Feel So Close” a lui Calvin Harris.

Pe lângă atribuțiile sale de secretar de stat, Rubio a îndeplinit numeroase funcții în cadrul celei de-a doua administrații Trump. În luna februarie a anului trecut, președintele american Donald Trump l-a numit administrator interimar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, funcție pe care a deținut-o până în luna august. La începutul mandatului administrației Trump, Rubio a fost desemnat să ocupe funcția de director al Administrației Naționale a Arhivelor și Documentelor, funcție pe care a deținut-o până în luna februarie a acestui an.

În luna mai a anului trecut, Trump l-a numit pe Rubio în funcția de consilier interimar pentru securitate națională, în locul lui Michael Waltz. Rubio este prima persoană care deține această funcție în paralel cu cea de secretar de stat de la Henry Kissinger în administrația Nixon.

După incursiunea sa în lumea DJ-ilor, Rubio va trebui să revină la rolul său de diplomat în această săptămână. Se așteaptă ca acesta să se deplaseze la Vatican pentru a se întâlni cu Papa — prima vizită a unui reprezentant al SUA de la începutul conflictului dintre Trump și suveranul pontif.

Liderul de la Casa Albă a declarat luna trecută că „nu este un admirator al Papei Leon” și l-a acuzat că „se joacă cu o țară care dorește să dețină o armă nucleară”. Trump a publicat, de asemenea, o imagine generată de inteligența artificială în care apare în chip de Iisus. Ulterior, el a afirmat că, în opinia sa, imaginea îl înfățișa ca pe un medic. 

Papa a declarat că „nu se teme” de administrația Trump și că refuză să ezite să „vorbească cu voce tare despre mesajul Evangheliei, ceea ce consider că este menirea mea aici”.

Citește și:

Sondaj devastator pentru Trump: 59% dintre americani cred că îi lipsește claritatea minții, 71% consideră că este necinstit

Marco Rubio acuză Cuba că permite adversarilor SUA să opereze activităţi de spionaj pe insulă

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2025-12-13 232740
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
2
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
militari ucraineni
4
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Digi Sport
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump merz
Strategia lui Merz pentru a face față furiei lui Trump: „Nu renunț la eforturile de a îmbunătăți relațiile transatlantice”
o mare parte din uraniul îmbogățit al Iranului este îngropat la Isfahan
„Cunoștințele nu pot fi distruse prin bombardamente”. Evaluarea serviciilor de informații ale SUA privind programul nuclear iranian
Military strategist drawing a red line from Iran to Oman on a map
„Proiectul Libertate este Proiectul Impas” spune șeful diplomației de la Teheran despre inițiativa lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz
Silhouette of the Russian president Vladimir Putin in profile against a cracked Ukrainian flag and rubble, symbolizing political tension, conflict
„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”. Temerea persistentă a Europei: „fereastra de oportunitate” a lui Vladimir Putin
Donald Trump
Trump amenință din nou că „șterge Iranul de pe suprafața Pământului” și spune că armata SUA a distrus șapte ambarcațiuni iraniene
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Moțiunea de cenzură anti-Bolojan, ziua decisivă. Replica lui Bolojan...
plenul parlamentului
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la...
Flamingo missile
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis...
raluca turcan
Raluca Turcan: Moţiunea de cenzură, o anomalie, la fel ca...
Ultimele știri
Nicu Ştefănuţă spune că politica românească e un „monopol al câtorva partide”: „Câţi v-au întrebat ce părere aveți de moțiune?”
Ministerul Finanțelor revine cu o nouă ediție FIDELIS între 8 și 15 mai. Ce dobânzi aduce
Șoșoacă anunță că parlamentarii S.O.S. vor vota pentru căderea Guvernului Bolojan. Votul va fi la vedere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
Marius Şumudică, întoarcere şoc la Rapid în final de sezon?! Ședință de urgență la club: ore decisive pentru...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Cutremur la CFR Cluj! A plecat după 10 ani de la club, în plin sezon: “Nu pot să mă asociez cu aşa ceva! A...
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan
Pro FM
Bad Bunny a călătorit în timp la Met Gala 2026. Cântărețul din Puerto Rico, de nerecunoscut
Film Now
Zoe Kravitz și Harry Styles pregătesc două nunți spectaculoase și vor deja copii: „Relația a explodat de la 0...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Marțea Negră pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile dacă va cădea guvernul? Dar dacă supraviețuiește?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
Un papagal a mers cu submarinul în vacanță. Imaginile cu pasărea sub apă sunt virale: „A intrat de bunăvoie”
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...