De parcă funcția de secretar de stat al SUA nu ar fi fost suficient de solicitantă, Marco Rubio pare să-și fi găsit o a doua slujbă ca DJ la nunți, notează The Times.

Dan Scavino, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a scris sâmbătă seara pe X: „ACUM CÂTEVA CLIPE, ÎN CULISE — Marele nostru secretar de stat, Marco Rubio, este și DJ la nunți! Iată-l în acțiune în această seară la o nuntă de familie… Haideți!!!”

În videoclipul postat de Scavino, Rubio ține o cască la o ureche, stând în fața unui laptop și a unei console de sunet. La un moment dat, se apleacă pentru a discuta cu DJ-ul angajat, care poartă un tricou negru și un lanț de aur. Invitații la nuntă aplaudă și dansează pe ritmurile melodiei antrenante „Shiver”, interpretată de John Summit și Hayla.

Într-un alt videoclip, Rubio, îmbrăcat într-un costum închis la culoare și cu o cravată albastră, arată cu degetul și dă din cap pe ritmul melodiei „Feel So Close” a lui Calvin Harris.

Pe lângă atribuțiile sale de secretar de stat, Rubio a îndeplinit numeroase funcții în cadrul celei de-a doua administrații Trump. În luna februarie a anului trecut, președintele american Donald Trump l-a numit administrator interimar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, funcție pe care a deținut-o până în luna august. La începutul mandatului administrației Trump, Rubio a fost desemnat să ocupe funcția de director al Administrației Naționale a Arhivelor și Documentelor, funcție pe care a deținut-o până în luna februarie a acestui an.

În luna mai a anului trecut, Trump l-a numit pe Rubio în funcția de consilier interimar pentru securitate națională, în locul lui Michael Waltz. Rubio este prima persoană care deține această funcție în paralel cu cea de secretar de stat de la Henry Kissinger în administrația Nixon.

După incursiunea sa în lumea DJ-ilor, Rubio va trebui să revină la rolul său de diplomat în această săptămână. Se așteaptă ca acesta să se deplaseze la Vatican pentru a se întâlni cu Papa — prima vizită a unui reprezentant al SUA de la începutul conflictului dintre Trump și suveranul pontif.

Liderul de la Casa Albă a declarat luna trecută că „nu este un admirator al Papei Leon” și l-a acuzat că „se joacă cu o țară care dorește să dețină o armă nucleară”. Trump a publicat, de asemenea, o imagine generată de inteligența artificială în care apare în chip de Iisus. Ulterior, el a afirmat că, în opinia sa, imaginea îl înfățișa ca pe un medic.

Papa a declarat că „nu se teme” de administrația Trump și că refuză să ezite să „vorbească cu voce tare despre mesajul Evangheliei, ceea ce consider că este menirea mea aici”.

