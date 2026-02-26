Live TV

Video Marco Rubio dă asigurări că „SUA continuă să exercite presiuni asupra Moscovei”. Ce spune despre vânzările de arme către Ucraina

Data publicării:
Marco Rubio
Foto: Profimedia

Marco Rubio a reiterat, într-o conferință de presă, poziția actuală a Statelor Unite ca mediator în războiul dintre Rusia și Ucraina. Secretarul de stat american a fost întrebat de jurnaliști dacă ar putea exista un moment în care administrația Trump să-și schimbe tactica și să crească presiunea asupra Rusiei, lucru pe care Rubio l-a confirmat în răspunsul oferit, adăugând însă că răbdarea lui Trump privind cele două părți nu este nelimitată.

Marco Rubio le-a declarat jurnaliștilor americani că „administrația a continuat să crească presiunea asupra Moscovei. De exemplu, președintele a impus sancțiuni suplimentare la sfârșitul anului trecut asupra companiei petroliere Rosneft. Administrația continuă să vândă arme Ucrainei. Nu vindem arme Rusiei și nu sancționăm Ucraina. (...) Suntem singura țară sau singura entitate de pe planetă care a reușit să-i aducă pe negociatorii ruși și pe negociatorii ucraineni la masa negocierilor, pentru a discuta între ei”.

El a adăugat că, „într-un război atât de teribil ca acesta, este foarte important pentru noi să ne menținem această poziție, pe care nu vrem să o pierdem”.

„Dacă renunțăm, atunci cine o va face? Națiunile Unite nu o vor face. Franța nu o va face. UE nu o va face. Rușii nici măcar nu vor să discute cu ei. Așadar, nu vrem să renunțăm - știm că, în final, războiul din Ucraina nu are o soluție militară”, a continuat secretarul american de stat.

În același timp, Rubio a ținut să precizeze că răbdarea lui Trump nu este nelimitată.

„Nu voi face previziuni pentru dumneavoastră când se va termina sau în ce moment se va decide să nu se mai continue. Vă pot spune, și cred că l-ați auzit exprimându-se (n.r. pe președintele SUA), că are o profundă frustrare pentru faptul că acest lucru nu s-a încheiat, deoarece el consideră că este un război complet stupid și fără sens”, a adăugat Rubio.

Rubio a vorbit și despre lipsa de înțelegere a președintelui american Donald Trump cu privire la motivul pentru care Ucraina și Rusia nu pot ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului.

Axios a raportat că, în timpul unei convorbiri telefonice din 25 februarie, Trump i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că dorește ca războiul să se încheie în termen de o lună.

Marco Rubio anunță „etapa următoare" pentru Venezuela după capturarea lui Maduro

