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Marco Rubio, despre un posibil summit trilateral Trump - Putin - Xi: „S-a vorbit despre o întâlnire. Nu știu dacă a fost decisă”

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Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Secretarul de stat american Marco Rubio. Foto: Profimedia Images
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Ucraina și Rusia ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului, a declarat luni reporterilor secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, cu ocazia vizitei sale în Uzbekistan, relatează Reuters.

Întrebat despre o posibilă întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, în vederea negocierii încetării conflictului din Ucraina, care durează de patru ani, Rubio a declarat: „S-a vorbit despre o întâlnire. Nu știu dacă a fost decisă, dar președintele a fost clar. El ar dori ca războiul dintre Ucraina și Rusia să ia sfârșit”.

Rubio a aterizat la Samarkand duminică seara pentru a se întâlni cu înalți oficiali ai grupării C5+1, care reunește Statele Unite și statele post-sovietice cu populație majoritar musulmană: Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Turkmenistan.

Trump i-a primit pe liderii țărilor din grupul C5 la Casa Albă în luna noiembrie a anului trecut.

„Nu vedem nimic bun în acest război”, a spus Rubio. „Vedem multe aspecte negative, inclusiv riscul foarte real de escaladare și extindere a acestui conflict... într-o altă țară, din cauza unui atac de sabotaj eșuat sau a unor drone care sunt afectate de războiul electronic și ajung în mod accidental într-o țară vecină”.

Statele Unite au încercat să medieze un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, iar Trump a încheiat între timp un acord cu Rusia privind importul de motorină și a ridicat unele sancțiuni împotriva Moscovei, măsuri care, potrivit lui, ar trebui să mențină Kremlinul la masa negocierilor.

Aceste acțiuni au fost criticate de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Un nou atac aerian rus a ucis o femeie ⁠în Kiev, Ucraina, în cursul nopții, lovind totodată o stație de metrou și avariind un bloc de locuințe cu 25 de etaje.

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Rubio spune că Trump va decide în cel mult 60 de zile dacă aplică sancţiunile împotriva Rusiei, după suspendarea acestora

Editor : A.M.G.

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