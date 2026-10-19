Marco Rubio îl contrazice pe Volodimir Zelenski pe tema schimbului de informații SUA - Ucraina: „Nu știu de unde scoate aceste lucruri”

Secretarul de stat Marco Rubio a negat luni că Statele Unite ar fi suspendat schimburile de informații cu Ucraina, contrazicându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat că Washingtonul a procedat astfel pentru o scurtă perioadă, relatează Reuters.

Duminică, în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC, Zelenski a declarat că schimbul de informații fusese întrerupt, dar că ulterior a fost „deblocat”.

„Suntem foarte recunoscători pentru asta”, a spus el. „Acum funcționează”.

Însă Rubio, în declarațiile făcute reporterilor în timpul unei vizite în Uzbekistan luni dimineață, a afirmat că, de fapt, informațiile nu au fost întrerupte niciodată.

„Nu știu de unde scoate aceste lucruri sau de ce le spune presei. Ar trebui să vă întoarceți și să-l întrebați. Nu a existat nicio pauză”, le-a spus Rubio reporterilor după ce a vizitat Piața Registan, un complex istoric din Samarkand.

„Ceea ce ar trebui să-l preocupe pe el și ceea ce vrem și noi să ne preocupe este încheierea acestui război. Asta ar trebui să-l preocupe pe el”, a spus Rubio referindu-se la liderul de la Kiev.

A fost ‌cea mai recentă întorsătură de situație dintr-o perioadă confuză de câteva zile, în care Washingtonul și Kievul s-au contrazis în mai multe rânduri, iar relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat brusc.

Zelenski a mai afirmat că, în opinia sa, guvernul SUA s-ar afla în spatele recentelor restricții impuse asupra capacității Ucrainei de a utiliza sistemul Starshield, conceput de SpaceX, care este esențial pentru apărarea împotriva dronelor și rachetelor rusești. Oficialii americani au negat și aceste afirmații.

Ucraina s-a bazat pe informațiile furnizate de Statele Unite pentru a detecta rachetele balistice de mare viteză pe care Rusia le-a lansat în valuri asupra orașelor sale.

Președintele Donald Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că Washingtonul continua să furnizeze informații, deși oficialii ucraineni au afirmat că unele atacuri rusești au avut loc fără avertisment, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la faptul dacă informațiile circulau, de fapt, în mod normal.

Citește și:

Trump, nou atac la adresa lui Zelenski: Nu vrea să pună capăt acestui război şi probabil că niciodată n-a vrut

Zelenski îl acuză pe Trump că face presiuni asupra Ucrainei pentru a o determina să capituleze: „Are o relație bună cu Putin”

Editor : A.M.G.