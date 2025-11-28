Marco Rubio intenționează să spună „pas” reuniunii NATO. Cine ar urma să reprezinte Washingtonul (surse Reuters)

Secretarul de stat american Marco Rubio are de gând să nu se prezinte la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles de săptămâna viitoare, au spus doi oficiali americani, ceea ce reprezintă o absență foarte neobișnuită a celui mai înalt diplomat american de la o reuniune transatlantică importantă, relatează Reuters.

Secretarul de stat adjunct Christopher Landau va reprezenta Washingtonul în locul lui, a spus unul dintre oficiali, care a cerut să rămână anonim pentru a discuta chestiuni care nu au fost încă făcute publice.

Nu este clar de ce Rubio a hotărât să nu se prezinte la reuniunea din 3 decembrie, iar planurile sale s-ar putea schimba în ultimul moment. Dar probabilitatea ca el să nu participe vine într-un moment în care oficialii americani și ucraineni se străduiesc să reducă diferențele de opinie cu privire la planul controversat al președintelui Donald Trump de a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina, unii diplomați europeni plângându-se că sunt excluși din acest proces.

De obicei, au loc două reuniuni oficiale ale miniștrilor de externe ai NATO pe an, iar absența secretarului de stat al SUA este extrem de rară. În 2017, în timpul primului mandat al lui Trump, secretarul de stat de la acea vreme, Rex Tillerson, intenționa inițial să nu participe la reuniunea din aprilie, însă întâlnirea a fost reprogramată pentru a se potrivi cu agenda sa.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a refuzat să comenteze posibila absență a lui Rubio, dar a afirmat că alianța NATO a fost „complet revitalizată” în timpul administrației Trump.

„Realizările istorice în politica externă în doar 10 luni de la instalarea acestei administrații vorbesc de la sine”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Un oficial NATO a lăsat în seama Statelor Unite decizia privind participarea lui Rubio, dar a afirmat că nu este neobișnuit ca unii miniștri de externe să nu participe la eveniment.

Oficialii ucraineni și europeni s-au arătat reticenți în a fi constrânși să accepte un acord prea favorabil intereselor rusești, îngrijorări care s-au intensificat considerabil după ce un plan în 28 de puncte pentru încheierea războiului a fost divulgat presei pe 18 noiembrie.

Absența lui Rubio riscă să amplifice întrebările privind angajamentul Washingtonului față de securitatea europeană, care a suferit deja o lovitură în ultimii ani.

Washingtonul este liderul de facto al NATO, dar liderul de la Casa Albă a ridicat în repetate rânduri semne de întrebare cu privire la necesitatea alianței și a sugerat în diverse momente că ar putea să se retragă din aceasta.

Landau, al doilea diplomat american în rang, care va participa în numele lui Rubio, a pus sub semnul întrebării necesitatea NATO într-o postare din iunie pe X, pe care a șters-o ulterior.

Trump și-a reafirmat încrederea în alianță în timpul summitului liderilor NATO din iunie, care a fost considerat un succes, dar a și presat în mod constant statele membre să își mărească cheltuielile pentru apărare, spunând că Washingtonul nu le va mai „salva”.

Această probabilă absență se produce într-un moment deosebit de tensionat pentru Ucraina. Pe lângă îngrijorările legate de negocierile de pace, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, și-a dat demisia vineri, la câteva ore după ce agenții anticorupție i-au percheziționat locuința.

