Marco Rubio, mesaj de susținere pentru ambasadoarea SUA la Atena: Președintele Trump și eu îi apreciem foarte mult activitatea

Secretarul de Stat Marco Rubio a dat, vineri seară, un mesaj de susținere a ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată într-un scandal pornit de la un articol The Wall Street Journal, de săptămâna trecută, potrivit căruia reprezentanta americană a făcut presiuni în regiunea Balcanilor pentru cumpărarea de gaze de la SUA și, mai grav, ar fi lăsat de înțeles, în cadrul unei discuții de la ambasada americană de la Atena, că SUA pot schimba guvernele Greciei și României. Rubio a publicat mesajul chiar pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la Atena.

„Ambasadoarea Guilfoyle s-a dovedit o susținătoare incredibil de eficientă a agendei președintelui în Grecia și în întreaga Europă. Președintele Trump și eu apreciem foarte mult activitatea esențială și leadershipul ambasadoarei în regiune. Ea a promovat cu succes interesele energetice ale Statelor Unite în Grecia și în sud-estul Europei prin proiecte regionale precum Coridorul Energetic Vertical”, scrie în textul publicat vineri seară pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la Atena.

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Mesajul de susținere al lui Rubio vine după ce liderii democraţi din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului şi Camerei Reprezentanţilor au cerut Departamentului de Stat al SUA să analizeze comportamentul lui Kimberly Guilfoyle, invocând o ancheta ziarului „The Wall Street Journal” privind eforturile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor naturale cu o companie greacă în sud-estul Europei. Potrivit publicației americane, la o cină din luna martie de la Ambasada SUA din Atena, Guilfoyle a avut un schimb aprins de replici cu ministrul grec al energiei, căruia i-a spus la un moment dat că Guvernul României urma să fie demis și a amenințat că „putem face asta oricărei țări vrem, putem face asta și aici, în Grecia”. Discuția a fost confirmată ulterior și de Financial Times.

Gregory Meeks, liderul democraţilor din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanţilor din SUA, şi-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la conduita lui Guilfoyle într-o scrisoare adresată miercuri lui Rubio. Meeks a solicitat demiterea ambasadorului în cazul în care aceste acuzaţii se dovedesc a fi adevărate. „Dacă aceste informaţii sunt corecte, ambasadoarea Guilfoyle nu este potrivită să reprezinte Statele Unite în străinătate şi ar trebui demisă din funcţie”, a scris el.

Editor : B.E.