Marco Rubio, mesaj de Ziua Națională: SUA şi România împărtăşesc un parteneriat solid şi în continuă dezvoltare

Data publicării:
Marco Rubio - Jose Manuel Albares meeting in Washington DC
Marco Rubio / Sursa foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naţionale a României, că angajamentul țării de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele unei prosperităţi în creştere pentru anii ce vor urma, adăugând că Statele Unite aşteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum şi dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor care aduc beneficii ambelor popoare. 

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul României cu ocazia Zilei Naţionale. Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat solid şi în continuă dezvoltare, construit pe interese strategice comune în domeniul securităţii, cooperării energetice şi comerţului”, afirmă Rubio în mesajul transmis luni, cu ocazia Zilei Naţionale a României. 

El îşi exprimă aprecierea faţă de leadershipul regional al României şi încurajează rolul continuu al României în promovarea stabilităţii în regiunea Mării Negre. 

„Angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele creşterii prosperităţii în anii ce vor urma. Statele Unite aşteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum şi dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor care aduc beneficii ambelor noastre naţiuni”, conchide Rubio. 

