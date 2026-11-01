Marco Rubio neagă o implicare directă a Washingotnului în fuga lui Flavio Bolsonaro din Brazilia

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că Washingtonul nu a fost implicat direct în aranjamentele făcute de senatorul Flavio Bolsonaro de a părăsi Brazilia după înfrângerea sa în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, relatează duminică AFP.

Bolsonaro a sosit în Statele Unite împreună cu familia sa miercuri, după decizia unui tribunal de a-i confisca paşapoartele, în cadrul mai multor anchete care îl vizează.

„Anterior, el deţinea o viză, iar preşedintele (Trump) a luat decizia de a-i permite să intre în ţară”, a declarat Rubio într-o conferinţă de presă susţinută în marja unei reuniuni G20 la Atlanta.

Însă „guvernul american nu a fost implicat direct” în aranjamentele făcute de Bolsonaro pentru a părăsi ţara, a adăugat el.

După alegeri, Bolsonaro a fugit din Brazilia via Argentina şi Ecuador la bordul unui avion care, potrivit unor mass-media americane, a fost închiriat de Jason Miller, un consilier al preşedintelui Trump, notează Agerpres.

Avionul care a dus familia Bolsonaro în Statele Unite a fost plătit de un intermediar dintr-un cont bancar american, a declarat pentru AFP directorul general al companiei aeriene.

Casa Albă nu a comentat aceste informaţii, însă Trump a numit „ruşionase” alegerile prezidenţiale braziliene, care au dus la victoria actualului preşedinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva.

El le-a declarat jurnaliştilor sâmbătă la reşedinţa sa din Florida că nu are nicio intenţie de a se întâlni cu Flavio Bolsonaro, exprimându-şi în acelaşi timp simpatia pentru senatorul de dreapta brazilian.

„Cred că a fost tratat într-un mod foarte ruşinos. Într-adevăr foarte ruşinos, aşa că poate rămâne aici cât timp doreşte”, a adăugat el.

După sosirea în Statele Unite, Bolsonaro a susţinut că este adevăratul lider al Braziliei şi a afirmat că a părăsit ţara pentru că a fost victima „persecuţiei”.

Tatăl lui Flavio Bolsonaro, fostul preşedinte Jair Bolsonaro, execută o pedeapsă de 27 de ani de arest la domiciliu pentru că a plănuit o lovitură de stat după înfrângerea sa la alegerile prezidenţiale din 2022.

Editor : B.E.