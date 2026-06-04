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Marco Rubio reaprinde flacăra interesului SUA pentru Groenlanda: insula aparține „deocamdată” Danemarcei

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Manifestație împotriva noului consulat american din Nuuk, Groenlanda, joi, 21 mai 2026. Foto: Profimedia

Secretarul de stat american Marco Rubio a reaprins flacăra interesului continuu al Statelor Unite față de Groenlanda. În timpul audierii de miercuri în fața Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, deputata Sarah McBride l-a întrebat dacă „știe că Groenlanda face parte, într-adevăr, din Danemarca”. „Deocamdată”, a răspuns Rubio, relatează Euronews.

Groenlanda a devenit un subiect fierbinte de când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă, acesta susținând în repetate rânduri că Washingtonul trebuie să achiziționeze teritoriul danez pentru a consolida apărarea națională.

„Această insulă imensă și neprotejată face de fapt parte din America de Nord”, a declarat Trump referindu-se la Groenlanda, în cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, din ianuarie. „Este teritoriul nostru. Prin urmare, reprezintă un interes fundamental de securitate națională”.

Liderul de la Casa Albă a avertizat, de asemenea, că Beijingul sau Moscova ar putea prelua controlul asupra insulei dacă Statele Unite nu ar interveni.

Miercuri, Rubio a declarat în fața comisiei că administrația poartă discuții atât cu Groenlanda, cât și cu Danemarca cu privire la utilizarea insulei în scopul „apărării colective”, afirmând că aceasta este esențială pentru apărarea antirachetă.

„În acest moment suntem implicați în aceste discuții. Cred că lucrurile merg bine în această privință”, a declarat secretarul de stat american.

Se estimează că, în plin Război Rece, Statele Unite aveau 17 baze militare și peste 10.000 de soldați în Groenlanda. În prezent, țara operează o singură bază pe insulă, Baza Spațială Pituffik, cea mai nordică instalație a Departamentului Apărării al SUA.

Forțele Spațiale ale SUA afirmă că baza Pituffik este utilizată pentru misiuni de avertizare împotriva rachetelor, de apărare antirachetă și de supraveghere spațială.

În mai, Jeff Landry, trimisul special al lui Trump în Groenlanda, a declarat că, în opinia sa, a sosit momentul ca Statele Unite să-și „reafirme prezența” pe insulă. Guvernatorul republican stârnise anterior reacții negative în rândul groenlandezilor după ce declarase că obiectivul său în calitate de trimis era ca teritoriul să devină parte a Statelor Unite.

Liderii a cinci partide politice din parlamentul Groenlandei au dat publicității în ianuarie o declarație comună pe această temă, exprimându-și clar poziția atât față de Washington, cât și față de Copenhaga.

„Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi; vrem să fim groenlandezi”, se arăta în declarație.

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Editor : A.M.G.

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