Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că nu există dovezi care să indice că penele informatice tot mai numeroase din Statele Unite ar avea legătură între ele sau că ar fi fost provocate de acţiuni răuvoitoare. Nu există „nicio dovadă” că defecţiunile repetate care afectează Statele Unite de mai multe zile, de la serviciile Microsoft până la sistemele de control al traficului aerian, ar fi legate între ele sau ar fi fost provocate intenţionat, a subliniat miercuri şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio.

„Nu avem niciun indiciu, nicio dovadă şi niciun motiv să credem, în vreun fel, că unele dintre aceste incidente ar avea legătură cu altele” sau că ar avea „vreo legătură cu actori răuvoitori, hackeri, infractori, un alt stat sau orice alt tip de actor cu intenţii ostile”, a declarat secretarul de stat american în faţa presei, la Manila, în Filipine, conform AFP, notează News.ro.

În mai puţin de o săptămână, o serie de defecţiuni ale sistemelor informatice au perturbat viaţa de zi cu zi în Statele Unite şi nu numai.

Mai întâi, de joi până vineri, serviciul de mesagerie Outlook şi alte instrumente Microsoft au fost afectate de o pană prelungită. La scurt timp după remedierea acesteia, o defecţiune a infrastructurii învechite de control al traficului aerian american a ţinut avioanele la sol, pe întreg teritoriul Statelor Unite, timp de mai multe ore, provocând haos pe aeroporturi.

„A fost o vreme când oamenii intrau în bănci pentru a le jefui. Acum pot face acest lucru din faţa unui computer”

Luni şi marţi, probleme informatice au afectat clienţii companiei aeriene United Airlines şi ai mai multor bănci, printre care JPMorgan Chase. Defecţiunile au afectat chiar şi NSA, agenţia americană de informaţii cunoscută pentru discreţia sa.

Guvernul american „nu are niciun motiv să creadă că toate aceste incidente sunt legate între ele”, a insistat Marco Rubio.

„Incidentul care a afectat Microsoft nu are nicio legătură cu cel care a afectat FAA (autoritatea americană de reglementare a aviaţiei), iar acestea nu au nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat în sectorul bancar”, a precizat el, încercând să îi liniştească pe americani, în condiţiile în care posturile de televiziune relatează de mai multe zile, pe larg, despre aceste defecţiuni repetate.

„Recunoaştem pe deplin că aceste incidente provoacă perturbări”, a mai declarat şeful diplomaţiei americane.

„Cu cât tehnologia devine mai integrată în viaţa noastră de zi cu zi, cu atât vulnerabilităţile devin mai reale”, a adăugat el.

„A fost o vreme când oamenii intrau fizic în bănci, purtând măşti şi fiind înarmaţi, pentru a le jefui. Acum pot face acest lucru din faţa unui ecran de computer, de la celălalt capăt al lumii, iar toate marile economii ale lumii se confruntă cu aceeaşi provocare”, a explicat Rubio.

El a insistat însă că „aceste incidente nu au nicio legătură cu acest fenomen”.

Editor : B.E.