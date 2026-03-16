Live TV

Marea Britanie și alte cinci importante state europene îl refuză pe Trump: „Nu vom ceda șantajului”

Data publicării:
US President Donald Trump holds a press conference at the White House
Președintele SUA, Donald Trump, la conferința de presă ținută după aflarea deciziei Curții Supreme a SUA privind taxele vamale. Sursa: Profimedia

Țările europene au primit fără entuziasm apelul președintelui Donald Trump de a contribui la deblocarea Strâmtorii Ormuz. Anterior, într-un interviu acordat Financial Times, acesta a declarat că ar fi „foarte rău” pentru NATO dacă apelul său de a trimite nave, de exemplu dragoare de mine, pentru a proteja această arteră maritimă ar primi o reacție negativă.

Dacă președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat anterior trimiterea unui grup aerian în Orientul Mijlociu, Marea Britanie, Germania, Grecia, Italia, Spania și Luxemburg s-au opus extinderii participării militare în conflictul din jurul Iranului.

Potrivit premierului britanic Keir Starmer, țara sa „nu va fi implicată într-un război de amploare”, însă Londra colaborează cu aliații la un „plan colectiv viabil” de redeschidere a Strâmtorii Ormuz pentru a asigura stabilitatea pe piața petrolului. El a menționat că misiunea militară de apărare a strâmtorii nu va fi organizată sub egida NATO, având în vedere caracterul defensiv al alianței. Marea Britanie, ca parte a contribuției sale, a amplasat în regiune sisteme autonome de detectare a minelor, a declarat premierul. Șeful Ministerului Apărării, Boris Pistorius, a respins, de asemenea, cererea lui Trump de a trimite flota în Strâmtoarea Ormuz. „Nu este războiul nostru, nu noi l-am început”, a declarat el.

Potrivit ministrului, Germania dorește „încheierea cât mai rapidă” a războiului împotriva Iranului prin intermediul diplomației, iar consolidarea forțelor navale în regiune „cu greu va contribui la acest lucru”. Cu o zi înainte, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat, de asemenea, că Germania nu va participa la operațiuni militare în zona Strâmtorii Hormuz, prin care trec 20% din exporturile mondiale de petrol.

Nici Grecia nu intenționează să participe la vreo operațiune militară în Strâmtoarea Ormuz, a declarat luni purtătorul de cuvânt al guvernului elen, Pavlos Marinakis. El a menționat că Atena își va mobiliza forțele doar în cadrul misiunii navale a UE „Aspides” pentru protecția navelor din Marea Roșie.

Ministrul apărării din Spania, Margarita Robles, s-a pronunțat, de asemenea, împotriva sprijinirii SUA și a Israelului. „Spania nu va accepta niciodată măsuri pe jumătate, deoarece obiectivul trebuie să fie ca războiul să se termine, și să se termine chiar acum”, a declarat ea. La rândul său, șeful Ministerului Afacerilor Externe al Spaniei, José Manuel Albares, a anunțat că țara sa nu va întreprinde acțiuni care ar putea „intensifica și mai mult tensiunile sau duce la o escaladare suplimentară a situației”.

Șeful Ministerului Afacerilor Externe și viceprim-ministrul Italiei, Antonio Tajani, și-a exprimat, de asemenea, îndoiala cu privire la posibilitatea extinderii misiunilor UE „Aspides” și „Atalanta” (operațiunea de combatere a pirateriei în largul Coastei Africii și în partea de vest a Oceanului Indian) către Strâmtoarea Hormuz.

Împotriva participării militare la operațiunea SUA s-a pronunțat și viceprim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel. El a declarat că țara sa nu va ceda „șantajului” din partea lui Trump. „În ceea ce privește sateliții și comunicațiile, vom oferi cu plăcere ajutor. Dar nu ne cereți trupe și echipamente”, a declarat Bettel.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
Digi Sport
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Trump stârnește reacții după un comentariu despre războiul cu Iranul: „Poate nici nu ar trebui să fim acolo”
Iran US Israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Israelul afirmă că are planuri pentru cel puțin încă trei săptămâni de război cu Iranul
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Trump avertizează NATO că riscă un „viitor foarte rău” dacă aliații nu îl ajută la deschiderea Strâmtorii Ormuz
big ben cu steagul marii britanii si al ue pe fundal
„O națiune de băutori de cafea”. La 10 ani după referendumul Brexit, britanicii sunt mai aliniați decât oricând cu Europa continentală
profimedia-1082620930
Canada şi ţările nordice îşi unesc forţele în Arctica, regiune strategică vizată de Rusia şi SUA
Recomandările redacţiei
mae inquam octav ganea
MAE: România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu...
spital constanta2
Scandal la Spitalul Județean Constanța. Neurochirurg concediat la...
sigla psd
Cum vrea PSD să modifice bugetul: bani pentru vulnerabili și...
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele...
Ultimele știri
Vicepreședintele ANRE: Creșterea prețurilor la raft nu este cauzată de energie. „Cineva ar trebui să se ocupe de acest lucru”
Iranul susține că e dispus să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Condițiile preliminare puse de Teheran (presă)
Vreme extremă în SUA: 11 milioane de oameni se află sub avertisment de viscol în estul țării. Inundații în Hawaii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Fanatik.ro
A venit motivarea în dosarul palmaresului Universității Craiova! Război total între Adrian Mititelu și Pavel...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Fiica unui fost fotbalist se iubește cu un bărbat mai mare cu 8 ani. E fostul iubit al unei sportive celebre
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii au anunțat că merg în SUA
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...