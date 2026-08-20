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Marile companii AI au ajuns o piatră de moară la gâtul republicanilor din SUA. Cum trag în jos în sondaje partidul lui Trump

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centru de date in california
Republicanii avertizează companiile de inteligență artificială: percepția negativă asupra centrelor de date poate influența decisiv alegerile viitoare. Foto: Profimedia
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Din articol
Localnicii se tem de centrele de date Măsuri de control al daunelor

Aripa de campanie a republicanilor din Senatul american (GOP) avertizează, într-o notă privată adresată marilor companii de inteligență artificială (AI), că percepția negativă asupra centrelor de date din SUA distruge șansele partidului de a păstra un loc vital în Ohio, scrie Axios.

În nota obținută de Axios, Comitetul Național Republican Senatorial (NRSC) susține că democrații au transformat centrele de date în „piesa centrală” a campaniei lor pentru a-l învinge pe senatorul republican Jon Husted (Ohio) și că această strategie funcționează.

„Dacă acesta pierde, iar vina este aruncată pe centrele de date, politicienii din întreaga țară vor lua aminte - și nu se vor mai apropia de următorul proiect de acest fel”, se arată în notă.

„Aceasta a devenit o problemă potențială de o importanță majoră pentru întregul ciclu electoral.”

Republicanii vor ca firmele de inteligență artificială să facă tot ce le stă în putință pentru a opri reacția negativă a publicului, mai scrie Axios.

Directorii executivi din domeniul AI și liderii republicani împărtășesc o panică în creștere. Aceștia susțin că sondajele interne arată că centrele de date au o popularitate la fel de scăzută ca deșeurile nucleare uzate și că au devenit, într-un sens mai larg, un indicator al sentimentelor generale față de inteligența artificială.

Giganții din tehnologie se străduiesc să pună la cale campanii media pentru a încerca să schimbe opinia publică înainte ca aceasta să se consolideze la nivel local și național.

Localnicii se tem de centrele de date

Însă democrații nu sunt lipsiți de viziune. Ei văd aceleași sondaje și acționează rapid.

Chiar și politicienii care înainte susțineau centrele de date, inclusiv guvernatorul democrat din Pennsylvania, Josh Shapiro, se grăbesc să le impună restricții în acest an electoral.

Marți, Shapiro, înaintea unei posibile candidaturi la alegerile prezidențiale din 2028, a semnat un ordin executiv care impune „măsuri de siguranță stricte” pentru dezvoltarea centrelor de date.

În prezent, există peste 4.000 de centre de date active pe teritoriul SUA și alte peste 3.000 în fază de construcție sau de proiect.

Acestea sunt concepute pentru a alimenta inteligența artificială care transformă economia americană, dar au stârnit proteste din partea comunităților din întreaga țară, deoarece necesită cantități uriașe de energie electrică, pot duce la creșterea facturilor la utilități, consumă cantități enorme de apă, implică structuri gigantice de tip depozit și oferă puține locuri de muncă.

De asemenea, au devenit sursă pentru anxietatea locuitorilor legată de modul în care AI elimină locurile de muncă.

Măsuri de control al daunelor

Oponentul lui Jon Husted în Ohio, fostul senator democrat Sherrod Brown, a cheltuit milioane de dolari pe o campanie publicitară în această vară în care îl numește pe Husted „imaginea centrelor de date din Ohio”.

Republicanii spun că tema este deosebit de puternică în statul Ohio, o zonă predominant muncitorească, deoarece acolo sunt în desfășurare câteva proiecte majore de centre de date.

Nvidia și OpenAI au anunțat un proiect în ultimele zile. Meta, Vantage și QTS au, de asemenea, proiecte în desfășurare acolo.

Nota NRSC menționează că Brown a făcut din centrele de date „adversarul său de facto”.

Un sondaj realizat de Fox News săptămâna trecută arată că Brown conduce în fața lui Husted cu un avans de 8 puncte.

Republicanii afirmă în nota consultată de Axios, intitulată „Riscul centrelor de date din Ohio”, că este de datoria companiilor AI să îmbunătățească percepția asupra centrelor de date, explicând „cine beneficiază, cine plătește și de ce o comunitate ar trebui să își dorească un astfel de centru”.

„Până când se va întâmpla acest lucru, subiectul va continua să domine această cursă electorală”, menționează nota.

În aceeași notă se mai argumentează că o înfrângere a lui Jon Husted ar cauza daune pe termen lung companiilor AI în efortul lor de a construi centre de date la nivel național pentru a alimenta viitoarele generații de inteligență artificială.

„Dacă percepția alegătorilor despre centrele de date nu este remediată rapid, campania împotriva lor se va extinde mult dincolo de Ohio”, avertizează Partidul Republican.

Editor : B.P.

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