Marina SUA admite că actuala strategie privind grupurile de atac ale portavioanelor trebuie regândită. Principala problemă detectată

USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford Foto: Profimedia
Marina SUA are în plan să schimbe modelul tradițional al grupurilor sale de atac ale portavioanelor. Această inițiativă a șefului operațiunilor navale, amiralul Daryl Caudle, vizează formarea unor forțe specializate care ar putea oferi o mai mare flexibilitate armatei.

Conform rapoartelor, au fost deja elaborate noi planuri pentru crearea unor astfel de forțe specializate. Este vorba despre noile instrucțiuni de luptă publicate luni, 9 februarie, scrie Defense Express.

După cum subliniază Caudle, schimbările se bazează pe ideea că Marina ar trebui să facă mai mult decât această abordare de tipul „totul sau nimic”. În special, acest lucru înseamnă să se acorde comandanților flexibilitatea de a desfășura exact numărul de forțe necesare pentru o misiune. Acest lucru este raportat de USNI News.

Această cerință provine în mare parte din constrângerile resurselor limitate. „Dacă aș avea multe grupuri de atac, aș putea plasa aceste lucruri peste tot în lume”, a remarcat Caudle. În același timp, acum Marina nu are nevoie de un grup complet de atac pentru fiecare misiune. Acestea pot include protejarea anumitor zone înguste, efectuarea de recunoașteri, angajarea în războiul antisubmarin și multe altele.

Instrucțiunile de luptă descriu, de asemenea, o așa-numită strategie de apărare care implică utilizarea activă a dronelor de suprafață și subacvatice. Aceste roluri vor fi îndeplinite de unități mici, fiecare îndeplinind sarcini specializate.

Publicația subliniază că analiștii navali au avertizat de mult timp că modelul actual al grupului de atac al portavioanelor atinge limitele sale, invocând provocările legate de întreținere, intervalele prelungite între desfășurări și alte probleme.

Prin urmare, Caudle lucrează în prezent la optimizarea forțelor și la identificarea celor mai eficiente modalități de utilizare a flotei existente de aproape 300 de nave, acoperind în același timp lacunele rămase cu drone navale.

