Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că Statele Unite rămân pe deplin angajate față de alianță, încercând să liniștească partenerii europeni pe fondul unei scăderi accentuate a încrederii opiniei publice în Washington, anunță TVP World.

Vorbind la Bruxelles alături de prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, Rutte a afirmat că angajamentul SUA este evident prin prezența trupelor americane în Europa, prin rolul de lider în cadrul NATO și prin contribuțiile la apărarea colectivă.

Store a afirmat că Norvegia încă consideră SUA drept cel mai important aliat al său, invocând preocupările legate de securitate din nordul îndepărtat și de la granița Norvegiei cu Rusia. Totuși, el a subliniat și cooperarea tot mai strânsă în domeniul apărării cu Marea Britanie, Germania, Franța, Polonia, Țările de Jos și Canada.

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Declarațiile au fost făcute după ce un sondaj independent a arătat că doar 11% dintre respondenții din 15 țări europene consideră în prezent SUA un aliat.

Între timp, comandantul Forţelor aliate din Europa a declarat că Rusia „nu caută un conflict”, în ciuda îngrijorării aliaților europeni cu privire la potențialele lacune de securitate generate de planurile Washingtonului de a retrage resurse militare cheie, relatează Financial Times.

Întrebat joi despre posibilitatea unui atac rus asupra statelor baltice, generalul Alexus G. Grynkewich a declarat că rolul său este de a se asigura că forța de descurajare a NATO rămâne credibilă și că Moscova înțelege că nu poate avea succes pe plan militar împotriva alianței.

„Am analizat cu mare atenție informațiile”, a declarat Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în cadrul unei mese rotunde la Salonul Aeronautic ILA de la Berlin. „Rusia nu caută un conflict. Înțeleg noțiunea de «alianță defensivă» și înțeleg că dispunem de o serie de avantaje asimetrice”.

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Editor : C.A.