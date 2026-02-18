Live TV

Mark Zuckerberg va fi audiat în instanță, în SUA, într-un proces privind dependența tinerilor de rețele sociale

photo-collage.png - 2025-06-10T165847.610
Mark Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul Meta. Foto: Profimedia

CEO-ul Meta Platforms și miliardarul fondator al Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat miercuri pentru prima dată într-un tribunal american cu privire la efectul Instagram asupra sănătății mintale a tinerilor utilizatori, în cadrul unui proces istoric privind dependența tinerilor de rețelele sociale, scrie Reuters.

Deși Zuckerberg a depus deja mărturie pe această temă în fața Congresului, miza este mai mare la procesul cu juriu din Los Angeles, California. Meta ar putea fi nevoită să plătească daune dacă pierde procesul, iar verdictul ar putea eroda apărarea juridică de lungă durată a companiilor Big Tech împotriva acuzațiilor de prejudiciu adus utilizatorilor.

Acest proces și altele similare fac parte dintr-o reacție globală împotriva platformelor de socializare în ceea ce privește sănătatea mintală a copiilor.

Australia a interzis accesul la platformele de socializare pentru utilizatorii cu vârsta sub 16 ani, iar alte țări, printre care Spania, iau în considerare restricții similare. În SUA, statul Florida a interzis companiilor să permită accesul utilizatorilor cu vârsta sub 14 ani. Grupurile comerciale din industria tehnologică contestă legea în instanță.

Cazul implică o femeie din California care a început să utilizeze Instagram și YouTube încă din copilărie. Ea susține că aceste companii au căutat să obțină profit prin atragerea copiilor către serviciile lor, în ciuda faptului că știau că rețelele sociale le-ar putea afecta sănătatea mintală. Ea susține că aplicațiile i-au alimentat depresia și gândurile suicidare și încearcă să tragă companiile la răspundere.

Meta și Google au negat acuzațiile și au subliniat eforturile lor de a adăuga funcții care să asigure siguranța utilizatorilor. Meta a indicat adesea o concluzie a Academiei Naționale de Științe, potrivit căreia cercetările nu arată că rețelele sociale afectează sănătatea mintală a copiilor.

Procesul servește ca un caz test pentru revendicări similare într-un grup mai mare de cazuri împotriva Meta, Alphabet, Google, Snap și TikTok. Familiile, districtele școlare și statele au intentat mii de procese în SUA, acuzând companiile că alimentează o criză a sănătății mintale în rândul tinerilor.

Zuckerberg este așteptat să fie interogat cu privire la studiile interne ale Meta și discuțiile despre modul în care utilizarea Instagram afectează utilizatorii mai tineri.

De-a lungul anilor, reportajele de investigație au dezvăluit documente interne ale Meta care arată că compania era conștientă de potențialul prejudiciu. Cercetătorii Meta au descoperit că adolescenții care au raportat că Instagram îi făcea să se simtă prost în legătură cu corpul lor vedeau semnificativ mai mult „conținut legat de tulburări alimentare” decât cei care nu raportau acest lucru, a relata Reuters în octombrie.

Adam Mosseri, șeful Instagram, a declarat săptămâna trecută că nu era la curent cu un studiu recent al Meta care arăta că nu există nicio legătură între supravegherea părinților și atenția adolescenților față de propria utilizare a rețelelor sociale. Adolescenții cu circumstanțe de viață dificile au declarat mai des că utilizau Instagram în mod obișnuit sau neintenționat, potrivit documentului prezentat la proces.

Avocatul Meta a declarat juraților la proces că dosarul medical al femeii arată că problemele ei provin dintr-o copilărie dificilă și că rețelele sociale erau pentru ea o formă de exprimare creativă.

„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor

