Donald Trump s-a întâlnit cu liderul sirian într-o vizită istorică a celui din urmă la Casa Albă, fiind primul președinte de la Damasc primit în interiorul celei mai importante case de pe glob. Trump a făcut deliciul presei în momentul în care s-a apucat să-l parfumeze pe Ahmad Al Sharaa și pe membrii delegației acestuia cu parfumul care-i poartă numele.

În cadrul întâlnirii, Trump i-a dăruit lui Al Sharaa parfumuri marca Trump, pulverizându-le pe președintele sirian și pe ministrul de externe Asaad Al Shaibani, lăudându-se că sunt „cele mai bune” și spunând că unul era pentru Al Sharaa și unul pentru soția sa.

„Câte soții? Una?”, a întrebat Trump, râzând, la care Al Sharaa a răspuns afirmativ. „Cu voi, băieți, nu știu niciodată!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Este o întrebare ciudată pentru un șef de stat arab și musulman, chiar dacă Trump s-a întâlnit cu regi și emiri arabi poligami. Al Sharaa a întors însă întrebarea, întrebându-l pe Trump câte soții are.

„În acest moment, una”, a răspuns Trump, stârnind râsete, transmite presa de peste Ocean.

Vizita lui Sharaa la Casa Albă a fost prima pentru un președinte sirian din 1946. El a venit cu cadouri pentru Trump: replici ale unor artefacte antice din Siria, inclusiv primul alfabet din istorie, primul sigiliu, o notă muzicală și chiar primul tarif vamal din lume.

Vizita nu a avut însă doar scopul de a face schimb de cadouri. Al Sharaa a anunțat că Siria s-a alăturat coaliției țărilor care luptă împotriva ISIS și încearcă să-l convingă pe Trump și pe Congres să abroge sancțiunile împotriva Siriei. Acest lucru nu scuză încercarea ciudată de umor a lui Trump, care are o nuanță de bigotism. Cineva ar trebui să-i spună președintelui că prima doamnă este a treia sa soție.

Editor : A.R.