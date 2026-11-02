Martha Stewart, criticată dur pentru costumația aleasă de Halloween: „Îmi pare cu adevărat foarte rău”

Martha Stewart, „papesa” americană a stilului de viaţă, a gastronomiei şi a amenajărilor interioare, a prezentat scuze publice duminică seară pentru un costum de Halloween, despre care a recunoscut că a fost „lipsit de tact şi deloc amuzant”, după ce a apărut deghizată într-o persoană fără adăpost, informează AFP.

„Este dificil să recunoşti când ai făcut, într-adevăr, o greşeală mare”, a scris pe Instagram miliardara în vârstă de 85 de ani, după ce a şters o fotografie în care apărea purtând blugi rupţi şi o vestă zdrenţuită, cu faţa murdară.

În aceeaşi fotografie, ea putea fi văzută în timp ce ţinea o pancartă pe care scria: „Îmi este foame, vă rog să mă ajutaţi!”.

Mesajul ei iniţial a stârnit un număr imens de critici, numeroşi internauţi acuzând-o că este desprinsă de realitate, notează AFP, citată de Agerpres.

„Ştiu că multe persoane suferă din cauza greutăţilor economice. Să porţi un costum precum cel pe care eu l-am purtat este un lucru lipsit de tact şi deloc amuzant. Îmi pare cu adevărat foarte rău”, a declarat ulterior Martha Stewart într-un comunicat.

Ea a adăugat, de asemenea, că explicaţia sa oferită puţin mai devreme presei americane, în care afirma că a dorit să sensibilizeze opinia publică în legătură cu chestiunea persoanelor fără adăpost prin intermediul acelui costum, „nu a fost suficientă”.

Martha Stewart este cea mai cunoscută personalitate americană din universul „stilului de viaţă” (gastronomie, decoraţiuni, casă şi grădină, organizarea de evenimente, bricolaj).

Ea şi-a transformat imaginea de gospodină perfectă într-un adevărat imperiu mediatic şi de afaceri.

În 2024, a fost condamnată la cinci ani de închisoare într-un dosar de tranzacţionare la bursă pe baza unor informaţii privilegiate, însă acest lucru nu i-a afectat pe termen lung cariera.

Editor : Liviu Cojan