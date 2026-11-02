Live TV

Martha Stewart, criticată dur pentru costumația aleasă de Halloween: „Îmi pare cu adevărat foarte rău”

Data actualizării: Data publicării:
Martha Stewart profimedia-1133259845
Martha Stewart. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Martha Stewart, „papesa” americană a stilului de viaţă, a gastronomiei şi a amenajărilor interioare, a prezentat scuze publice duminică seară pentru un costum de Halloween, despre care a recunoscut că a fost „lipsit de tact şi deloc amuzant”, după ce a apărut deghizată într-o persoană fără adăpost, informează AFP.

„Este dificil să recunoşti când ai făcut, într-adevăr, o greşeală mare”, a scris pe Instagram miliardara în vârstă de 85 de ani, după ce a şters o fotografie în care apărea purtând blugi rupţi şi o vestă zdrenţuită, cu faţa murdară.

În aceeaşi fotografie, ea putea fi văzută în timp ce ţinea o pancartă pe care scria: „Îmi este foame, vă rog să mă ajutaţi!”.

Mesajul ei iniţial a stârnit un număr imens de critici, numeroşi internauţi acuzând-o că este desprinsă de realitate, notează AFP, citată de Agerpres.

„Ştiu că multe persoane suferă din cauza greutăţilor economice. Să porţi un costum precum cel pe care eu l-am purtat este un lucru lipsit de tact şi deloc amuzant. Îmi pare cu adevărat foarte rău”, a declarat ulterior Martha Stewart într-un comunicat.

Ea a adăugat, de asemenea, că explicaţia sa oferită puţin mai devreme presei americane, în care afirma că a dorit să sensibilizeze opinia publică în legătură cu chestiunea persoanelor fără adăpost prin intermediul acelui costum, „nu a fost suficientă”.

Martha Stewart este cea mai cunoscută personalitate americană din universul „stilului de viaţă” (gastronomie, decoraţiuni, casă şi grădină, organizarea de evenimente, bricolaj).

Ea şi-a transformat imaginea de gospodină perfectă într-un adevărat imperiu mediatic şi de afaceri.

În 2024, a fost condamnată la cinci ani de închisoare într-un dosar de tranzacţionare la bursă pe baza unor informaţii privilegiate, însă acest lucru nu i-a afectat pe termen lung cariera.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana docuz
1
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Calendar ortodox noiembrie. Foto Getty Images
2
Calendar ortodox noiembrie 2026: Când sunt marile sărbători cu cruce roșie și de la ce...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în...
Cetățeni ruși
4
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește dincolo de graniță: „Nu...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
5
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copii germania halloween profimedia-0073350675
Cuie, şuruburi şi ace, descoperite în dulciurile oferite unor copii de Halloween în Germania
Heidi Klum lights the Empire State Building
„Regina Halloween-ului” a șocat din nou. Cum s-a costumat Heidi Klum la petrecerea sa din New York
Un bărbat din California dat dispărut acum 25 de ani a fost găsit după ce sora lui l-a recunoscut într-un anunț online
Atac armat într-un magazin de Halloween din California. Un mort și șase răniți, dintre care trei în stare gravă
Beneficiile dovleacului. Sursă Foto Getty Images
Dovleacul, simbolul de Halloween cu beneficii pentru vedere, digestie și imunitate. Cum recomandă nutriționiștii să îl consumi
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Bolojan, criticat în ședința PNL de tabăra Veștea: De la „Ideea e bună, dar cu cinci luni întârziere” la „Luăm decizii după ChatGPT”
Recomandările redacţiei
Dumitru Costin
Creșterea salariului minim, în discuție la Guvern. Dumitru Costin...
Alfred Simonis și Marcel Ciolacu.
Alfred Simonis, reacție ironică după criticile privind luxul afișat...
New aircraft parking platform at Bucharest Henri Coanda International Airport, Otopeni, Ilfov, Romania - 17 May 2023
SRI și Administraţia pentru Securitatea Transporturilor din SUA vor...
PNRR steag UE
Manole îl acuză pe Pîslaru că a transmis date false Comisiei...
Ultimele știri
Cel puţin 18 morţi într-un sat din sud-estul Ucrainei, după un bombardament rusesc „absolut oribil”, afirmă Zelenski
Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care vor să călătorească în Belgia
Apel la o „zi neagră” în universitățile din Franța. Elevii și studenții anunță noi blocaje: „Guvernul nu vrea să ne asculte?”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii favorizate până la finalul anului 2026. Pentru acești nativi viața se schimbă complet după ce se...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Fanatik.ro
Filip Stojilkovic, desființat în direct: „Ratează în draci! Un atacant de mare duzină, de Divizia B”
editiadedimineata.ro
Cum se vede în presa franceză lupta României cu dezinformarea online
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj direct pentru Andrei Nicolescu: „Să nu-i treacă prin cap asta!”
Adevărul
Marcel Ciolacu și-a anulat nunta cu Sorina Docuz, după ce liderii PSD au fost criticați pentru opulența...
Digieconomic
Salariul minim ar putea crește la 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027. Negocieri între noul Guvern și sindicate
Digi FM
Antonia și Alex Velea dau cărțile pe față: Avem acces necondiționat la telefonul partenerului!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Comisia de Disciplină a FRF a decis: meciul a fost pierdut cu 3-0 la masa verde!
Pro FM
„E timpul!” Mariah Carey a dat startul sezonului de Crăciun din 2026. Câți bani îi aduce anual piesa „All I...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 77 de ani, Jessica Lange sugerează că s-ar putea pensiona curând: „A fost o carieră extraordinară”
Adevarul
Val de cutremure în România: cinci în șase ore. Adevărul despre teoria că seismele mici previn unul...
Newsweek
Sorin Grindeanu îi liniștește pe pensionari: Pensiile vor crește. Care ar putea fi sumele?
Digi FM
Își cumpăra haine de la gravide, azi are cu 40 de kg mai puțin și aleargă la maratoane. Schimbările simple pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Frigul ar putea prelungi viața. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul temperaturilor scăzute asupra...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...