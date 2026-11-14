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Mărturia unei femei aflate pe nava de croazieră lovită de un petrolier în SUA: „Apa a început să intre ca pe Titanic”

Data actualizării: Data publicării:
Accident naval New Orleans
Foto: Profimedia
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Din articol
„Era ca pe Titanic”. Pasagerii au încercat să scape de pe nava care se scufunda 32 de persoane, transportate la spital. Autoritățile vorbesc despre un miracol Petrolierul ar fi avut probleme cu sistemul de direcție

O femeie de 65 de ani, aflată la bordul navei de croazieră American Heritage, care a fost lovită vineri de un petrolier pe fluviul Mississippi, în New Orleans, a povestit momentele dramatice prin care au trecut pasagerii. Impactul a fost atât de puternic încât geamurile sălii de mese s-au spart, iar apa a început să pătrundă în interiorul vasului. Femeia a comparat scenele cu cele din filmul „Titanic”.

În urma accidentului, 32 de persoane au fost transportate la spital, însă autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate decese.

Tamara Carrasco, o profesoară pensionară din Atlanta, se afla în sala de mese a navei American Heritage în momentul producerii accidentului, vineri, 13 noiembrie.

Femeia a povestit pentru Business Insider că a observat petrolierul Atlantic Asphalt apropiindu-se de vasul de croazieră, care era acostat în portul New Orleans. Inițial, a crezut că nava de mari dimensiuni își va schimba direcția, însă a realizat că aceasta nu se oprea.

Câteva clipe mai târziu, petrolierul a lovit violent vasul de pasageri. Impactul a spart geamurile sălii de mese, iar apa a început să pătrundă cu rapiditate în interior.

„Era ca pe Titanic”. Pasagerii au încercat să scape de pe nava care se scufunda

Tamara Carrasco a povestit că forța impactului a aruncat-o la podea. În jurul său, pasagerii încercau să înțeleagă ce se întâmplă, în timp ce apa inunda încăperile.

Femeia a comparat situația cu scenele din filmul „Titanic”, în care apa pătrunde în interiorul navei după coliziunea cu aisbergul.

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În încercarea de a se salva, profesoara pensionară a urcat pe o punte superioară și a reușit să ajungă la mal folosind o pasarelă, înainte ca nava să se încline puternic și să se scufunde parțial.

Nu toți pasagerii au reușit să părăsească vasul în același mod. Mai multe persoane au căzut în fluviul Mississippi și au fost recuperate de echipele de intervenție și de ambarcațiunile aflate în apropiere.

32 de persoane, transportate la spital. Autoritățile vorbesc despre un miracol

La bordul navei de croazieră se aflau aproape 200 de persoane, pasageri și membri ai echipajului.

Primarul orașului New Orleans, Helena Moreno, a anunțat că toate persoanele aflate pe navă au fost identificate și că nu există victime decedate.

În total, 32 de persoane au fost transportate la spital, însă niciuna nu a suferit răni considerate critice.

Tamara Carrasco și o prietenă au solicitat, la rândul lor, evaluări medicale, având în vedere probleme preexistente la spate și la gât.

După ce a ajuns la mal, femeia a descris atmosfera de șoc în care se aflau supraviețuitorii, mulți dintre ei încercând să înțeleagă cum o croazieră obișnuită s-a transformat într-un accident de asemenea proporții.

Carrasco a afirmat că ziua de vineri, 13 noiembrie, va rămâne cea mai memorabilă vineri 13 din viața sa.

Petrolierul ar fi avut probleme cu sistemul de direcție

Potrivit autorităților americane, există indicii că petrolierul Atlantic Asphalt ar fi pierdut controlul direcției înainte de coliziune.

Căpitanul Melanie Burnham, reprezentantă a Pazei de Coastă americane, a declarat că anchetatorii verifică această posibilitate, însă cauza exactă a accidentului nu a fost stabilită.

La bordul petrolierului se afla și un pilot fluvial, potrivit Pazei de Coastă.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a anunțat trimiterea unei echipe de investigatori la New Orleans pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

În urma coliziunii, autoritățile au restricționat temporar navigația pe o porțiune a fluviului Mississippi, pentru a permite intervenția echipelor de salvare și evaluarea pagubelor.

Editor : Sebastian Eduard

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