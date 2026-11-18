Democrata Mary Peltola a câștigat cursa dificilă din Alaska pentru Senat, obținând o victorie zdrobitoare pentru partid în camera superioară a SUA la alegerile de la jumătatea mandatului, transmite BBC.

Victoria le oferă democraților cel de-al 56-lea loc în Senat, în urma unor alegeri tumultoase și controversate din Alaska, care au inclus presupuse eforturi de recrutare și bătălii judiciare fără precedent.

A fost nevoie de două săptămâni întregi de numărare a voturilor pentru a anunța un câștigător la scrutinul din 3 noiembrie, din cauza dificultății logistice a colectării buletinelor de vot din întreaga zonă îndepărtată a statului.

Victoria democraților este al nouălea loc în Senat pe care partidul l-a luat de la republicani în alegerile de la jumătatea mandatului din acest an, oferind partidului controlul asupra Congresului SUA în ultimii doi ani ai președinției lui Donald Trump.

O serie istorică de victorii la nivel național a dus și la recâștigarea Camerei Reprezentanților. În declarația sa de victorie, Peltola a spus că „status quo-ul din Washington D.C. nu funcționează pentru Alaska”.

Ea își amintea cum vorbea cu „bătrânii în lacrimi despre rafturile goale de pește” și cu părinții din Alaska rurală care alegeau între a-și încălzi casele și a pune mâncare pe masă.

Peltola le-a promis locuitorilor din Alaska o voce mai independentă la Washington.

„Ca o locuitoare din Alaska care și-a dedicat viața servirii statului nostru, nu există onoare mai mare decât să avem sprijinul locuitorilor din Alaska în lupta noastră de a combate lăcomia corporațiilor, de a reduce costurile și de a pune Alaska pe primul loc”, a spus ea în declarația sa de victorie.

Campania lui Peltola a fost criticată după ce New York Times a relatat că democrații au încercat să recruteze un candidat pe nume Daniel J. Sullivan, un complet necunoscut politic care locuiește într-un mic oraș de coastă și care avea același nume cu actualul senator american și titular al statului, Dan S. Sullivan, într-o presupusă încercare de a deruta alegătorii.

După contestații legale, instanțele statale au decis că al doilea Daniel J. Sullivan putea rămâne pe buletinul de vot, iar oficialii electorali i-au diferențiat pe cei doi pe materialele electorale.

Peltola a negat că ar fi avut cunoștință despre presupusul complot, dar campania sa a fost rapid criticată, iar atât Departamentul de Justiție, cât și guvernatorul republican al Alaskăi au declarat că vor lansa anchete.

Administrația Trump a intentat apoi un proces prin care încerca să oprească certificarea rezultatelor alegerilor în cazul în care senatorul republican Sullivan ar pierde.

Un judecător federal a respins însă cazul, în urma contestațiilor formulate de oficialii electorali din Alaska, precum și de campania Peltola și de grupurile de votanți.

Editor : Ș.R.