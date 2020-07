Masca obligatorie, benefică pentru PIB-ul SUA. Trump: Am purtat, îmi stătea bine. Semănam cu un justițiar

Măștile de protecție ar putea fi răspunsul nu doar pentru încetinirea răspândirii coronavirusului, ci și pentru evitarea dezastrului economic. Un calcul făcut de Goldman Sachs arată că purtarea obligatorie a măștii ar preveni o contracție a PIB-ului american cu 5%.

Masca a devenit un accesoriu indispensabil în multe țări europene, nu și în Statele Unite, unde situația variază major de la un stat la altul. Pentru cei care aveau îndoieli asupra beneficiilor purtării măștii de protecție, gigantul financiar Goldman Sachs a constatat că ele pot fi monetizate. Și ce argument mai puternic decât banii.

Calculul făcut de ei arată în felul următor. Dacă masca ar deveni obligatorie la nivel național, atunci ar înlocui necesitatea prelungirii sau reintroducerii anumitor restricții, ceea ce înseamnă că activitatea economică ar putea fi reluată în condiții de mai mare siguranță și implicit pierderile ar fi mai mici.

Când au tras linie, rezultatul a fost o mie de miliarde de dolari, echivalentul a 5 procente din PIB-ul Statelor Unite. Pe lângă asta, purtarea obligatorie a măștii ar reduce cu două treimi rata zilnică de infectare cu coronavirus. Se pare că aceste calcule nu au ajuns și la urechile președintelui american care a găsit alte motive pentru a purta mască. Unul ar fi că-i stă bine cu ea.

Donald Trump, președintele SUA: Sunt clar în favoarea măștilor, cred că măștile sunt bune. Aș purta una, dacă aș fi într-un grup de oameni și am fi aproape unii de alții...

Reporter: Ați purta mască?

Donald Trump: Da, sigur. Și chiar am făcut-o. Sunt oameni care m-au văzut cu mască. Am purtat mască și mi-a plăcut cum arătam cu ea. Îmi stătea bine. Semănam cu un justițiar mascat. Eu cred că vom face treabă bună cu coronavirusul. Cred că la un moment dat va dispărea pur și simplu. Sper.

