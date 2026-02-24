Live TV

Video „Masculi alfa” la Casa Albă: Hegseth și Kennedy Jr. fac demonstrații de forță în cabinetul lui Trump. Mesaje către „manosferă”

Data publicării:
photo-collage.png (71)
Pete Hegseth, secretarul Apărării al SUA, și Robert Kennedy Jr., secretarul Sănătății, în imagini publicate pe rețelele sociale în care își promovează antrenamentele și stilul de viață activ. Foto: X / captură video

La Washington, doi dintre cei mai vocali membri ai administrației conduse de Donald Trump își conturează o imagine publică centrată pe forță fizică și disciplină personală, în ton cu retorica dură promovată la vârful politicii americane. Șeful Pentagonului și secretarul Sănătății publică frecvent imagini din sala de sport, cu discursuri despre „masculinitate” și „viață sănătoasă”. Pete Hegseth se laudă că ridică 140 de kilograme, iar Robert Kennedy Jr., în vârstă de 72 de ani, apare în timpul antrenamentelor și al băilor cu apă rece, însoțite de mesaje către „manosferă” și apeluri la „mâncare adevărată”.

Pete Hegseth, secretarul Apărării, se declară mândru de forma sa fizică și nu ratează ocazia de a se prezenta drept model. El susține că poate ridica 140 de kilograme și că face 100 de flotări și tracțiuni la bară în doar șase minute.

Pe conturile sale oficiale de social media, Hegseth publică frecvent clipuri în care își etalează antrenamentele, își încordează mușchii și vorbește despre disciplină și performanță.

„Nu există niciun motiv pentru care o zi să nu înceapă cu un antrenament fizic bun și intens.”, a transmis Pete Hegseth.

În același registru, șeful Pentagonului ar fi adunat generalii și amiralii americani pentru a-i critica pe motiv că sunt „grași”, pledând pentru standarde fizice mai ridicate în rândul armatei.

Robert F. Kennedy Jr. nu rămâne în urmă. La 72 de ani, secretarul Sănătății încearcă să țină pasul cu colegul său din cabinet, promovând la rândul său un stil de viață activ.

„Două mesaje simple pentru poporul american: FIȚI ACTIVI și MÂNCAȚI MÂNCARE ADEVĂRATĂ!”, a scris acesta, atunci când a publicat un clip în care face sport alături de Kid Rock, cunoscut pentru susținerea mișcării MAGA.

În imaginile distribuite, Kennedy Jr. apare fără cămașă, face exerciții fizice și se aruncă într-o cadă cu apă rece, într-un ritual asociat cu reziliența și disciplina corporală. La final, cei doi sunt filmați într-o piscină cu hidromasaj, în timp ce beau lapte integral.

Mesajele și imaginile distribuite de cei doi oficiali vin pe fondul unei retorici politice axate pe forță, autoritate și revenirea la „valorile tradiționale”.

Într-un climat politic deja polarizat, transformarea sălii de sport într-o scenă politică pare să devină o nouă formă de comunicare pentru unii membri ai administrației de la Washington, unde mușchii și mesajele se împletesc într-o strategie de imagine atent calibrată, adresată unui electorat care apreciază ideea de masculinitate dură și disciplină.

