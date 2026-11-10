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Manevra prin care Trump vrea să-i împace și pe Putin, și pe Zelenski în negocierile pentru încheierea războiului

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ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump (stânga), Volodimir Zelenski (în mijloc) și Vladimir Putin (dreapta). Foto: Profimedia Images
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În pragul negocierilor multilaterale de pace de la Abu Dhabi, reprezentanții președintelui SUA, Donald Trump, analizează o nouă idee pentru un compromis între Moscova și Kiev. Este vorba despre o manevră cartografică: se presupune modificarea granițelor regiunilor ucrainene Donețk și Luhansk, astfel încât președintele Rusiei, Vladimir Putin, să poată afirma că deține controlul de 100% asupra celor două regiuni fără a obține victorii reale pe front, scrie The Economist, citând surse din rândul diplomaților americani.

Anterior, Putin a menționat în repetate rânduri că controlul deplin asupra teritoriului regiunilor Donețk și Luhansk („DNR” și „LNR”) este unul dintre obiectivele-cheie ale armatei ruse și una dintre condițiile minime pentru pacea cu Ucraina. Mai mult, președintele Federației Ruse a declarat că, în cazul în care Kievul refuză să cedeze părțile aflate sub control din ambele regiuni, Rusia le va ocupa „în orice caz” prin forță.

Cu toate acestea, la începutul lunii noiembrie 2026, forțele armate ale Federației Ruse au atins practic obiectivul dorit doar în regiunea Luhansk (controlând aproximativ 99% din suprafața acesteia), în timp ce în regiunea Donetsk forțele ucrainene dețin în continuare peste 20% din teritoriu, inclusiv aglomerarea urbană fortificată Slaviansk-Kramatorsk. În acest context, ISW a remarcat că, de-a lungul războiului, Putin a fost nevoit să amâne de peste 15 ori „termenul limită” pentru cucerirea completă a Donbasului.

Kremlinul consideră „republicile populare” din Donetsk și Luhansk drept teritoriu constituțional al său, pe baza „referendumului” din 30 septembrie 2022, desfășurat în condițiile unei ocupații parțiale a ambelor regiuni și sub controlul efectiv al trupelor ruse. Conform rezultatelor oficiale, aderarea la Rusia a fost susținută de aproximativ 98,5% dintre locuitorii din Luhansk și de peste 99% dintre cei din Donețk. Tot atunci, anexarea ar fi fost susținută și de locuitorii altor două regiuni parțial ocupate de forțele armate ale Federației Ruse, respectiv Zaporijia și Herson.

O altă concesie pe care SUA sunt dispuse să o ofere Kremlinului este revenirea Rusiei pe piața energetică europeană, în ciuda legislației UE în vigoare. În același timp, diplomații de la Washington recunosc că nu există garanții că nici propunerea „cartografică”, nici cea energetică îl vor interesa cu adevărat pe Putin și vor reduce tensiunile în rezolvarea altor probleme acute care separă Moscova de Kiev: garanțiile internaționale de securitate pentru Ucraina, consolidarea statutului său nealiniat și reducerea armatei ucrainene.

Surse ale publicației The Economist recunosc „flexibilitatea neobișnuită” a reprezentanților de la Kremlin în pregătirea negocierilor de la Abu Dhabi. Cu toate acestea, ei atribuie aceste schimbări faptului că administrația Trump a extins agenda întâlnirii, incluzând în ea chestiuni legate de securitatea colectivă în Europa. Diplomații americani sceptici consideră că acest lucru le oferă colegilor lor de la Moscova posibilitatea de a formula „noi cerințe, în mod evident imposibil de îndeplinit”, pentru a trage de timp în procesul de pace, iar sub acoperirea acestuia, armata rusă va putea continua să continue războiul.

Amintim, recent preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o altă configuraţie teritorială, prezicând că, după părerea sa, conflictul se va încheia în curând.

Editor : Alexandru Rotaru

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