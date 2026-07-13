Live TV

Medicul legist a emis concluziile preliminare în urma morții senatorului Lindsey Graham

Data publicării:
Lindsey Graham a fost un apropiat al fostului preşedinte Donald Trump.
Lindsey Graham a fost un apropiat al fostului preşedinte Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai preşedintelui Donald Trump din Congres, care a călătorit în întreaga lume pentru a pleda în favoarea unei politici externe mai agresive a SUA, a decedat sâmbătă seara „în urma unei boli scurte și subite”. Medicul legist a emis și prima ipoteză în legătură cu cauza decesului.

Potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist, comunicate de biroul său, decesul ar fi survenitîn urma rupturi a aortei, relatează agenția AP, citată de News.ro. Ruptura peretelui interior al aortei, numită disecţie aortică, a fost cauzată de ateroscleroza de care suferea Graham.

Cauza oficială a decesului va fi făcută publică după efectuarea analizelor toxicologice şi microscopice.

Graham, un republican de seamă din Carolina de Sud şi fost avocat al Forţelor Aeriene, care a activat în Congres timp de peste trei decenii, împlinise 71 de ani cu doar două zile înainte de a deceda sâmbătă seara. Biroul său declarase iniţial că decesul a intervenit după o „suferinţă scurtă şi bruscă”.

Citește și

Senatorul american Lindsey Graham, aliatul lui Trump și susținător al Ucrainei, a murit „în urma unei boli scurte și subite”

Trump, care discuta frecvent cu Graham, a spus că acesta a fost pentru el „ca un membru al familiei” şi îi este foarte greu să treacă peste această veste. El a declarat în emisiunea „Meet the Press” de la NBC că Graham îl sunase sâmbătă seara după ce se întorsese dintr-o vizită în Ucraina şi „părea puţin obosit, dar în regulă”.

Cunoscut pentru poziţiile sale dure în materie de politică externă, Graham a fost una dintre cele mai influente figuri din Washington în domeniul afacerilor internaţionale şi l-a consiliat pe Trump în chestiuni precum războiul cu Iranul şi Rusia. Vineri, Graham anunţase un acord cu administraţia Trump pentru a avansa cu un pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.

Senatorul, care şi-a crescut sora mai mică după moartea prematură a părinţilor lor, nu a fost niciodată căsătorit.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
2
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când...
sindromul havana infrarosu
3
Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele...
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
4
Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în...
Monumentul legionarilor români Moța și Marin. Foto info
5
Monumentul din Spania dedicat legionarilor români Ion Moța și Vasile Marin va fi demolat
Țiriac Jr. a văzut imaginile cu Simona Halep și noul partener: "Ai reușit!". "Răspunsul" fostei sportive a venit instant
Digi Sport
Țiriac Jr. a văzut imaginile cu Simona Halep și noul partener: "Ai reușit!". "Răspunsul" fostei sportive a venit instant
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
DC: Confirmation Hearings
Senatorul american Lindsey Graham, aliatul lui Trump și susținător al Ucrainei, a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Donald Trump.
Trump se laudă cu starea sa de sănătate: „Am terminat un control medical perfect. Am cerut încă un test cognitiv”
strâmtoarea ormuz
Europa ia în calcul introducerea unor taxe de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Ce ar presupune planul analizat
submarinul Minerve al marinei franceze
Arme nucleare pe fundul oceanului și o misiune secretă CIA: Misterul celor patru submarine dispărute pe timp de pace în același an
Volodimir Zelenski cu un sistem Patriot în fundal
De ce producția de rachete Patriot în Ucraina va fi o misiune foarte dificilă. Cazurile altor două țări care fabrică interceptoarele
Recomandările redacţiei
A,Simple,Graphic,Portrait,Of,The,President,Of,The,Russian
Retorica de la Kremlin și strategia lui Vladimir Putin. Rusia...
nicusor dan
Nicușor Dan are astăzi noi negocieri cu liderii partidelor. Miza...
atacuri sua iran
Armata SUA a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului: au fost...
fermier in camp
Agricultură la mila vremii. Cu ce au înlocuit fermierii din vestul...
Ultimele știri
Senatorul republican Mitch McConnell, în vârstă de 84 de ani, a oferit detalii despre sănătatea sa, după săptămâni de absență
Mărturiile hoților care au furat bijuterii de peste 80 de milioane de euro din Muzeul Luvru: „Când am intrat, nu era nimeni acolo”
Incendii forestiere de „amploare excepţională” în apropierea Parisului. Au fost mobilizați 400 de pompieri, avioane, elicoptere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a căsătorit cu un condamnat la moarte și a privit cum e executat: "Nu mai știu cine sunt". Ultimele cuvinte...
Cancan
Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada din Mykonos, a venit și...
Fanatik.ro
OFICIAL! Istvan Kovacs a primit vestea de la FIFA. Se știu brigăzile de la semifinale
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Gol anulat GREȘIT pentru Universitatea Craiova! Imaginile pe care oamenii din VAR nu le-au văzut. Radu Naum...
Adevărul
Olguța Vasilescu amenință cu instanța „un individ” pe care îl acuză de denigrare: „Aflu că îi transmit bani...
Playtech
Părinții care pot pierde alocația copilului. Situațiile prevăzute de lege în 2026
Digi FM
Un tânăr care a crescut în grija statului a luat BAC-ul cu 8,53. Cum a reușit să își schimbe destinul și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
Pro FM
Noi dezvăluiri despre moartea lui Lauren Bennett. Tatăl artistei, declarații dure: „Nu a primit tratamentul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a cucerit-o total pe Sharon Stone: "Cea mai șic și talentată femeie din showbiz"
Adevarul
Piața neagră a luxului. Cum vinde Rusia SUV-uri BMW contrafăcute la preț premium
Newsweek
Top 10 pensii în România. Judecătorii primesc 25.400 lei. Militarii - 5.800. Oamenii obișnuiți au 2.820 lei
Digi FM
Cât costă prosopul de plajă cu Călin Georgescu în slip. Produsul inedit, scos la vânzare pe internet, a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Nu doar alimentația face diferența. Trăsătura comună a oamenilor care ajung să trăiască 100 de ani
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Ana de Armas, impecabilă în costum de baie, în vacanță cu prietenii. Ce s-a întâmplat cu povestea de iubire...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...