Medicul legist a emis concluziile preliminare în urma morții senatorului Lindsey Graham

Senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai preşedintelui Donald Trump din Congres, care a călătorit în întreaga lume pentru a pleda în favoarea unei politici externe mai agresive a SUA, a decedat sâmbătă seara „în urma unei boli scurte și subite”. Medicul legist a emis și prima ipoteză în legătură cu cauza decesului.

Potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist, comunicate de biroul său, decesul ar fi survenitîn urma rupturi a aortei, relatează agenția AP, citată de News.ro. Ruptura peretelui interior al aortei, numită disecţie aortică, a fost cauzată de ateroscleroza de care suferea Graham.

Cauza oficială a decesului va fi făcută publică după efectuarea analizelor toxicologice şi microscopice.

Graham, un republican de seamă din Carolina de Sud şi fost avocat al Forţelor Aeriene, care a activat în Congres timp de peste trei decenii, împlinise 71 de ani cu doar două zile înainte de a deceda sâmbătă seara. Biroul său declarase iniţial că decesul a intervenit după o „suferinţă scurtă şi bruscă”.

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Trump, care discuta frecvent cu Graham, a spus că acesta a fost pentru el „ca un membru al familiei” şi îi este foarte greu să treacă peste această veste. El a declarat în emisiunea „Meet the Press” de la NBC că Graham îl sunase sâmbătă seara după ce se întorsese dintr-o vizită în Ucraina şi „părea puţin obosit, dar în regulă”.

Cunoscut pentru poziţiile sale dure în materie de politică externă, Graham a fost una dintre cele mai influente figuri din Washington în domeniul afacerilor internaţionale şi l-a consiliat pe Trump în chestiuni precum războiul cu Iranul şi Rusia. Vineri, Graham anunţase un acord cu administraţia Trump pentru a avansa cu un pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.

Senatorul, care şi-a crescut sora mai mică după moartea prematură a părinţilor lor, nu a fost niciodată căsătorit.

Editor : Sebastian Eduard