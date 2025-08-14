Live TV

Melania Trump amenință că îl dă în judecată pe Hunter Biden pentru 1 miliard de dolari în legătură cu afirmații despre Jeffrey Epstein

Data publicării:
Primă Doamnă a SUA, Melania Trump din profil cu ochelari de soare portret
Melania Trump. Foto: Profimedia

Prima-doamnă a SUA, Melania Trump, a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden pentru mai mult de 1 miliard de dolari după ce fiul fostului președinte american Joe Biden a afirmat că ea i-a fost prezentată lui Donald Trump de către infractorul sexual Jeffrey Epstein, scrie BBC News.

Avocații care o reprezintă pe prima-doamnă, care s-a căsătorit cu președintele SUA Donald Trump în 2005, au descris afirmația lui Hunter Biden ca fiind „falsă, denigratoare, defăimătoare și provocatoare”.

Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu acordat la începutul acestei luni, în care a criticat vehement fostele legături ale președintelui cu Epstein.

Donald Trump era prieten cu Epstein, dar a declarat că cei doi s-au certat la începutul anilor 2000, deoarece finanțatorul i-a furat angajații care lucrau la centrul spa din clubul de golf al lui Trump din Florida.

O scrisoare din partea avocaților primei doamne, adresată unui avocat al lui Hunter Biden, îi cere acestuia să-și retragă afirmația și să-și ceară scuze, sau va fi acționat în justiție pentru „daune de peste 1 miliard de dolari”.

Scrisoarea afirmă că prima doamnă a suferit „prejudicii financiare și reputaționale copleșitoare” din cauza afirmației repetate de acesta.

De asemenea, îl acuză pe cel mai tânăr fiu al lui Biden că are „o lungă istorie de a profita de numele altora” și că repetă afirmația „pentru a atrage atenția asupra sa”.

În cadrul unui interviu amplu acordat regizorului Andrew Callaghan și publicat la începutul acestei luni, Hunter Biden a afirmat că documente nepublicate referitoare la Epstein l-ar „implica” pe președintele Trump.

El a spus: „Epstein i-a prezentat-o pe Melania lui Trump – legăturile sunt atât de vaste și profunde”. Scrisoarea legală a primei-doamne menționează că afirmația a fost atribuită parțial lui Michael Wolff, un jurnalist care a scris o biografie critică a președintelui.

Într-un interviu recent acordat publicației americane Daily Beast, Wolff ar fi afirmat că prima-doamnă era cunoscută de un asociat al lui Epstein și Trump când l-a cunoscut pe actualul ei soț.

Publicația a retras ulterior articolul după ce a primit o scrisoare din partea avocatului primei-doamne, care contestă conținutul și modul în care a fost prezentată povestea.

Nu există dovezi că cei doi au fost prezentați unul altuia de Epstein, care s-a sinucis în închisoare în timp ce aștepta procesul în 2019.

În scrisoarea legală a primei-doamne, Hunter Biden este acuzat că s-a bazat pe un articol eliminat între timp ca fundament al afirmațiilor sale, pe care le descrie ca fiind „false și defăimătoare”.

Un mesaj pe versiunea arhivată a articolului online al Daily Beast spune: „După publicarea acestui articol, The Beast a primit o scrisoare de la avocatul primei-doamne Melania Trump, care contestă titlul și modul în care a fost prezentat articolul.

„După analizarea problemei, The Beast a eliminat articolul și își cere scuze pentru orice confuzie sau neînțelegere.”

Întrebat despre amenințarea legală, avocatul primei-doamne, Alejandro Brito, a trimis BBC News la o declarație emisă de asistentul acesteia, Nick Clemens.

Aceasta spunea: „Avocații primei-doamne Melania Trump se asigură în mod activ că cei care au răspândit minciuni rău intenționate și defăimătoare își retrag imediat afirmațiile și își cer scuze.”

Un profil din ianuarie 2016 al Harper's Bazaar a relatat că Melania l-a cunoscut pe Donald Trump în noiembrie 1998, la o petrecere organizată de fondatorul unei agenții de modelling.

Melania Trump, în vârstă de 55 de ani, a declarat publicației că a refuzat să-i dea numărul de telefon pentru că el era „însoțit”.

Profilul menționa că Trump se separase recent de a doua soție, Marla Maples, de care divorțase în 1999. Anterior, fusese căsătorit cu Ivana Trump între 1977 și 1990.

Scrisoarea legală vine după săptămâni de presiuni asupra Casei Albe pentru a face publice așa-numitele dosare Epstein, documente până acum nedivulgate referitoare la ancheta penală împotriva pedofilului condamnat.

Înainte de a fi reales, Trump a declarat că va face publice dosarele dacă va reveni la putere, dar FBI și Departamentul Justiției au afirmat în iulie că nu există nicio listă „incriminatoare” a clienților asociaților lui Epstein.

Citește și:

VIDEO&FOTO Relația lui Donald Trump cu Jeffrey Epstein: Dovezi foto și video nemaivăzute din anii ’90. CNN publică detalii inedite

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
3
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
4
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
E gata! Rodrygo a făcut anunțul, după ce Guardiola l-a cerut la Manchester City
Digi Sport
E gata! Rodrygo a făcut anunțul, după ce Guardiola l-a cerut la Manchester City
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate...
reactoarele de la centrala cernavoda
Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă: e vorba de o...
Trump Putin
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin, dar fără armata de...
radu miruta in studioul digi24
Ministrul Radu Miruță: La Ministerul Economiei, în septembrie nu vor...
Ultimele știri
Ce pedeapsă poate lua un bărbat din Washington care a aruncat cu un sendviș într-un ofițer federal. Scena a devenit virală pe internet
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin
Prăbușirea criptomonedelor TerraUSD şi Luna: Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, recunoaşte fraude de miliarde de dolari, în SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Vladimir Putin
Ce s-ar putea întâmpla când Trump și Putin se vor întâlni în Alaska? Patru scenarii cheie
imagine cu Sitka, Alaska, din secolul al XIX-lea / tablou cu negocierile SUA-Rusia pentru vânzarea Alaskăi
Una dintre cele mai profitabile afaceri din istorie, o „umilință” pentru Rusia: Cum au ajuns rușii să vândă Alaska americanilor
Trump Unveils the 48th Annual Kennedy Center Honorees, Washington, District of Columbia, USA - 13 Aug 2025
Donald Trump: „Am pus capăt politicii woke” la Kennedy Center. Sylvester Stallone și Gloria Gaynor, premiați la Washington
Donald Tusk, premierul Poloniei
Premierul polonez spune că Trump a cerut ca preşedintele Nawrocki să participe în locul său la videoconferinţa pentru Ucraina
Ukraine talks with Selenskyj in Berlin
Cele cinci condiții pentru pace pe care liderii europeni i le-au transmis lui Trump. Zelenski cere să fie primit la întâlnirea cu Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
Imaginea virală cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: „Vito Corleone, made în China. De pus în muzeul...
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă...
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Evadare din gelozie. Deținutul de la Mărgineni a fugit după ce a aflat că iubita minoră are o relație cu...
Newsweek
Budăi: PSD nu a fost de acord cu CASS la pensie peste 3.000 lei. Când crește pragul la 4000 lei?
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...