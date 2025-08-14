Melania Trump amenință că îl dă în judecată pe Hunter Biden pentru 1 miliard de dolari în legătură cu afirmații despre Jeffrey Epstein

Prima-doamnă a SUA, Melania Trump, a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden pentru mai mult de 1 miliard de dolari după ce fiul fostului președinte american Joe Biden a afirmat că ea i-a fost prezentată lui Donald Trump de către infractorul sexual Jeffrey Epstein, scrie BBC News.

Avocații care o reprezintă pe prima-doamnă, care s-a căsătorit cu președintele SUA Donald Trump în 2005, au descris afirmația lui Hunter Biden ca fiind „falsă, denigratoare, defăimătoare și provocatoare”.

Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu acordat la începutul acestei luni, în care a criticat vehement fostele legături ale președintelui cu Epstein.

Donald Trump era prieten cu Epstein, dar a declarat că cei doi s-au certat la începutul anilor 2000, deoarece finanțatorul i-a furat angajații care lucrau la centrul spa din clubul de golf al lui Trump din Florida.

O scrisoare din partea avocaților primei doamne, adresată unui avocat al lui Hunter Biden, îi cere acestuia să-și retragă afirmația și să-și ceară scuze, sau va fi acționat în justiție pentru „daune de peste 1 miliard de dolari”.

Scrisoarea afirmă că prima doamnă a suferit „prejudicii financiare și reputaționale copleșitoare” din cauza afirmației repetate de acesta.

De asemenea, îl acuză pe cel mai tânăr fiu al lui Biden că are „o lungă istorie de a profita de numele altora” și că repetă afirmația „pentru a atrage atenția asupra sa”.

În cadrul unui interviu amplu acordat regizorului Andrew Callaghan și publicat la începutul acestei luni, Hunter Biden a afirmat că documente nepublicate referitoare la Epstein l-ar „implica” pe președintele Trump.

El a spus: „Epstein i-a prezentat-o pe Melania lui Trump – legăturile sunt atât de vaste și profunde”. Scrisoarea legală a primei-doamne menționează că afirmația a fost atribuită parțial lui Michael Wolff, un jurnalist care a scris o biografie critică a președintelui.

Într-un interviu recent acordat publicației americane Daily Beast, Wolff ar fi afirmat că prima-doamnă era cunoscută de un asociat al lui Epstein și Trump când l-a cunoscut pe actualul ei soț.

Publicația a retras ulterior articolul după ce a primit o scrisoare din partea avocatului primei-doamne, care contestă conținutul și modul în care a fost prezentată povestea.

Nu există dovezi că cei doi au fost prezentați unul altuia de Epstein, care s-a sinucis în închisoare în timp ce aștepta procesul în 2019.

În scrisoarea legală a primei-doamne, Hunter Biden este acuzat că s-a bazat pe un articol eliminat între timp ca fundament al afirmațiilor sale, pe care le descrie ca fiind „false și defăimătoare”.

Un mesaj pe versiunea arhivată a articolului online al Daily Beast spune: „După publicarea acestui articol, The Beast a primit o scrisoare de la avocatul primei-doamne Melania Trump, care contestă titlul și modul în care a fost prezentat articolul.

„După analizarea problemei, The Beast a eliminat articolul și își cere scuze pentru orice confuzie sau neînțelegere.”

Întrebat despre amenințarea legală, avocatul primei-doamne, Alejandro Brito, a trimis BBC News la o declarație emisă de asistentul acesteia, Nick Clemens.

Aceasta spunea: „Avocații primei-doamne Melania Trump se asigură în mod activ că cei care au răspândit minciuni rău intenționate și defăimătoare își retrag imediat afirmațiile și își cer scuze.”

Un profil din ianuarie 2016 al Harper's Bazaar a relatat că Melania l-a cunoscut pe Donald Trump în noiembrie 1998, la o petrecere organizată de fondatorul unei agenții de modelling.

Melania Trump, în vârstă de 55 de ani, a declarat publicației că a refuzat să-i dea numărul de telefon pentru că el era „însoțit”.

Profilul menționa că Trump se separase recent de a doua soție, Marla Maples, de care divorțase în 1999. Anterior, fusese căsătorit cu Ivana Trump între 1977 și 1990.

Scrisoarea legală vine după săptămâni de presiuni asupra Casei Albe pentru a face publice așa-numitele dosare Epstein, documente până acum nedivulgate referitoare la ancheta penală împotriva pedofilului condamnat.

Înainte de a fi reales, Trump a declarat că va face publice dosarele dacă va reveni la putere, dar FBI și Departamentul Justiției au afirmat în iulie că nu există nicio listă „incriminatoare” a clienților asociaților lui Epstein.

Citește și:

VIDEO&FOTO Relația lui Donald Trump cu Jeffrey Epstein: Dovezi foto și video nemaivăzute din anii ’90. CNN publică detalii inedite

Editor : B.E.