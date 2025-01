Tradiţiile pentru rolul de primă-doamnă a SUA au fost modelate de-a lungul anilor de femeile care au venit în calitatea lor de soţii ale preşedinţilor. Născută în 1970, în Slovenia, Melania Trump a fost la primul mandat al soţului său o primă-doamnă atipică pentru ultimele decenii, care a preferat să stea în umbră şi să fie mai puţin implicată public. Totuși, la fel ca președintele republican, Melania Trump nu joacă după reguli prestabilite, așa că lucrurile ar putea fi diferite în al doilea mandat, notează Sky News.

Melania Trump a vrut să clarifice câteva lucruri, înaintea celei de-a doua învestiri a soţului ei. „Poate că oamenii mă văd doar ca o soţie a preşedintelui”, a spus ea, într-un interviu acordat Fox News. „Dar eu stau pe picioarele mele, sunt independentă. Am propriile mele gânduri”, a punctat Melania Trump, potrivit News.ro.

Cu puţin înainte de alegerile din noiembrie, Melania Trump şi-a lansat memoriile. Programul legat de lansarea cărţii a împiedicat-o, a transmis ea, să-l însoţească pe Donald Trump şi să păşească din nou în Casa Albă, atunci când au fost invitaţi de soţii Biden, după câştigarea alegerilor, în tradiţionala vizită de curtoazie. Joe şi Jill Biden l-au întâmpinat pe Donald Trump venit singur.

Melania Trump. Foto: Gulliver/ Getty Images Deschide galeria foto

Mai târziu în acest an, Melania Trump va fi în centrul unui serial documentar pe Amazon despre care spune că va permite telespectatorilor să-i urmărească călătoria înapoi la Casa Albă.

La fel ca soţul ei, Donald Trump, Melania Trump nu joacă după reguli. Când el a fost ales pentru prima dată în 2016, ea şi-a abordat propriul rol foarte diferit faţă de predecesoarele sale recente, petrecând mult timp departe de Casa Albă. „A fost prima-doamnă cu cele mai puţine apariţii pe care am avut-o de mult timp - m-aş întoarce la Bess Truman în anii 1940 şi începutul anilor 1950”, spune Katherine Jellison, profesor de istorie la Universitatea Ohio şi expert în rolul primelor-doamne.

Revoluția primelor-doamne, începută de Eleanor Roosvelt

Timp de peste 100 de ani, majoritatea primelor-doamne şi-au sprijinit soţii discret, acţionând ca gazde oficiale. Cele care şi-au asumat proiecte de serviciu public au făcut acest lucru în principal în fundal. Eleanor Roosevelt, susţinându-l pe soţul ei Franklin D. Roosevelt în 1933, a inaugurat o schimbare semnificativă către un rol mai vizibil. „În perioada în care a fost primă-doamnă, 12 ani, aceasta a devenit o aşteptare”, spune profesorul Jellison. „Doamna Truman nu şi-a imitat predecesoarea”, adaugă ea, dar „de la Jacqueline Kennedy la începutul anilor '60 încoace, fiecare primă-doamnă a avut cel puţin un proiect major de servicii publice de profil înalt”, arată Jellison.

În timp ce tradiţiile au fost modelate de femeile care au deţinut această funcţie de-a lungul anilor, rolul nu este definit în Constituţia americană. Primele doamne pot petrece cât de mult - sau cât de puţin - timp la Casa Albă şi susţin sarcinile preşedintelui după cum doresc.

Cum va fi Melania Trump în al doilea mandat

După ce a mai fost acolo, Melania Trump ştie exact la ce să se aştepte. „Ea nu a simţit că a fost tratată bine de presă în primul mandat”, spune Jellison. „Ea a simţit că oamenii săreau pe fiecare pas greşit perceput. Astfel, cred că de data aceasta va dori să fie mai puţin vizată de criticii soţului ei şi de criticii din presă”, crede Jellison.

Dar alţi experţi spun că există un sentiment că lucrurile ar putea fi puţin diferite de data aceasta. „Am văzut deja un pic mai mult din ea, mai multe interviuri, mai multă încredere”, spune Anita McBride, fostă şefă de cabinet a Laurei Bush, care acum conduce First Ladies Initiative la American University din Washington DC şi a scris mai multe cărţi pe această temă. „Mulţi dintre membrii personalului domestic sunt încă acolo, ea are o familiaritate cu locul. Nu mai există acest sentiment copleşitor că trebuie să treacă prin asta pentru prima dată”, arată McBride.

Melania Trump a declarat că nu va fi definită de aşteptările cu privire la ceea ce ar trebui să fie rolul său. „Ea va defini ceea ce vrea să facă şi cred că asta dă tonul”, spune McBride. Iar de data aceasta, sentimentul public ar putea fi unul diferit.

În 2016, un model, în special un model care a pozat nud în timpul carierei sale, a fascinat şi a fost criticat de diverse voci atunci când şi-a făcut intrarea la Casa Albă. Dacă atunci acest punct de vedere nu era învechit, cu siguranţă pare să fie acum. De data aceasta, Donald Trump ajunge la preşedinţie după ce şi-a sporit cota de voturi în 90% dintre comitatele americane comparativ cu alegerile din 2020. De asemenea, este doar al doilea republican din 1988 încoace care câştigă votul popular.

„Ultima dată când a fost aici, ea a venit într-un mediu destul de ostil. A fost foarte greu. Chiar şi decoraţiunile ei de Crăciun au fost criticate”, spune McBride. „Cred că este un mediu foarte diferit acum”, adaugă ea.

Făcând lucrurile în felul ei, este posibil ca Melania Trump „să fi sperat să stabilească un nou precedent, făcând de fapt lucrurile puţin mai uşoare pentru oricine vine după ea”, mai spune ea.

Într-adevăr, Jill Biden, care i-a urmat Melaniei Trump, s-a rupt şi ea de tradiţie, devenind prima femeie care şi-a continuat cariera profesională în afara Casei Albe în timp ce ocupa rolul de primă-doamnă.

Controversele legate de Melania Trump în timpul primului mandat

Melania Trump, în vârstă de 54 de ani, s-a născut Melanija Knavs în ceea ce făcea parte atunci din Iugoslavia, în prezent Slovenia. A început să lucreze ca model în modă la 16 ani şi l-a cunoscut pe viitorul ei soţ la o petrecere din cadrul Săptămânii Modei din 1998, când avea 28 de ani. La acea vreme, el se despărţise recent de cea de-a doua sa soţie, Marla Maples.

S-au căsătorit în 2005, iar fiul lor, Barron, s-a născut în 2006. Acum în vârstă de 18 ani şi student în primul an la Universitatea din New York, el va avea propria cameră când va vizita Casa Albă. În timpul primului mandat al lui Trump, Melania Trump a rămas în New York cu Barron, pentru a-şi putea vedea de şcoală, şi a încercat să îşi păstreze intimitatea, stând departe de lumina reflectoarelor.

Cu toate acestea, atunci când a apărut în public, au existat câteva ocazii în care a oferit o perspectivă asupra personalităţii sale. În iunie 2018, ea a ţinut prima pagină a ziarelor ca urmare a unei jachete purtate în timpul unei vizite la copiii de imigranţi separaţi de părinţii lor, pe spatele căreia erau imprimate cuvintele „Mie chiar nu-mi pasă. Ţie?”. La momentul respectiv, purtătorul său de cuvânt a declarat că nu a existat niciun mesaj ascuns şi că Melania Trump spera ca presa să nu se „concentreze asupra garderobei sale” în timpul unei vizite atât de importante. Cu toate acestea, Melania Trump a explicat ulterior că jacheta este o declaraţie: orice critică pe care o primeşte nu o va opri să facă ceea ce crede că „este corect”.

În ceea ce priveşte activitatea caritabilă, ea şi-a folosit platforma pentru a lansa iniţiativa Be Best, care s-a axat pe bunăstarea copiilor şi utilizarea social media. Dar şi această iniţiativă a fost criticată, criticii subliniind utilizarea reţelelor sociale de către Donald Trump şi modul în care uneori nu se potrivea cu mesajul anti-bullying al campaniei primei-doamne.

Cât de mult l-a ajutat pe Donald Trump?

Ea a ţinut discursul de adio, părăsindu-şi funcţia în ianuarie 2021, la mai puţin de două săptămâni după revoltele de la Capitoliu, în urma cărora mulţimile au luat cu asalt clădirea pentru a bloca certificarea victoriei electorale a lui Joe Biden, după ce soţul ei a susţinut că votul a fost fraudat. „Violenţa nu este niciodată răspunsul”, le-a spus Melania Trump americanilor înainte de învestirea lui Biden.

După ani de zile petrecuţi sub lupă în timpul preşedinţiei lui Trump, ea a ales, în general, să rămână retrasă, în timp ce soţul său îşi făcea campanie pentru a obţine din nou puterea. A participat la evenimentul de lansare a campaniei sale pentru alegerile din 2024, precum şi la seara de închidere a Convenţiei Naţionale Republicane din vară, dar în rest a stat departe de campanie.

Cu toate acestea, ea a publicat o declaraţie în urma tentativei de asasinat asupra soţului său din iulie, descriindu-l pe atacator drept un „monstru” şi îndemnându-i pe americani să „se ridice deasupra urii, a veninului şi a ideilor simpliste care declanşează violenţa”.

Într-un interviu acordat câteva luni mai târziu, ea a acuzat democraţii şi presa mainstream că „alimentează o atmosferă toxică” şi le dau putere celor care „vor să îi facă rău” soţului ei.

O lună mai târziu, a urmat cartea sa de memorii, iar acum planifică viitorul documentar.

Melania Trump a declarat, de asemenea, că intenţionează să revitalizeze Be Best, în ciuda criticilor pe care le-a primit anterior.

Melania Trump își spune povestea în felul ei

În cartea de memorii, publicată în pragul victoriei soţului ei în alegeri, Melania Trump a dezvăluit că este în favoarea dreptului la avort - în contrast cu poziţia soţului ei pe această temă.

„Familia Trump nu urmează scenariul obişnuit şi cred că atât memoriile, cât şi acest documentar sunt încercări ale doamnei Trump de a controla sau de a influenţa propria sa naraţiune şi propria sa poveste”, spune profesorul Jellison.

„Aceasta a fost o oportunitate pentru ea de a-şi spune povestea în felul ei”, este de acord şi McBride. „Este foarte greu pentru oricine este în viaţa publică. Eşti definit de alţii, de mass-media, de poveştile despre tine, de criticii tăi - chiar şi de susţinătorii tăi”, arată experta.

Documentarul va urmări viaţa de zi cu zi a Melaniei Trump, ce fel de responsabilităţi are, inclusiv mutarea la Casa Albă şi stabilirea propriului program. Este cu siguranţă o premieră pentru o primă-doamnă. De data aceasta, Melania Trump vrea ca povestea ei să fie spusă în termenii ei.

