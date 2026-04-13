Analiză Melania Trump tocmai s-a aliat cu dușmanii declarați ai soțului ei în dosarul Epstein. Rămâne de văzut de partea cui va fi Congresul

Președintele SUA, Donald Trump, și prima doamnă, Melania Trump Foto: Profimedia
O săptămână furtunoasă Lucrurile se complică Situație dificilă pentru Republicani

Încercând să pună punct rolului său în ancheta Epstein, prima doamnă a SUA pare a deschide un capitol cu totul nou pe care președintele nu-l poate controla, scrie The Independent.

Melania Trump a lansat joi echivalentul politic al unei bombe nucleare tactice când a negat orice afiliere cu Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat, acum decedat.

Prima doamnă încerca probabil să acopere e-mailul prietenos care a ieșit la iveală între ea și complicea lui Epstein, Ghislaine Maxwell. Dar apoi a mers mai departe: a cerut Congresului să organizeze o audiere publică cu supraviețuitorii lui Epstein.

Acest lucru i-a adus laudele lui Marjorie Taylor Greene, care a demisionat din Congres după o ceartă cu președintele pe tema acelorași dosare Epstein.

„Îi sunt recunoscătoare primei doamne pentru declarația sa curajoasă de astăzi despre Epstein și victimele sale”, a scris fosta congresmenă din Georgia pe X, fiind de acord cu reprezentantul Thomas Massie (R-Ky.) că Departamentul de Justiție trebuie să îi urmărească în continuare penal pe bărbații care au avut vreun rol în crimele lui Epstein.

Acțiunea aparent neconformistă a primei doamne de joi contrastează puternic cu cele ale soțului său și ale Casei Albe.

O săptămână furtunoasă

Săptămâna trecută, președintele a demis-o pe procurorul general Pam Bondi, despre care atât democrații, cât și republicanii credeau că a gestionat prost ancheta. Iar înlocuitorul interimar al lui Bondi, procurorul general adjunct Todd Blanche, a declarat că nu vor mai fi făcute publice alte dosare. Apoi, Departamentul de Justiție a declarat că Bondi nu va depune mărturie în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, în ciuda unei citații.

Dar cuvintele Melaniei Trump creează o dilemă: de mult timp se spune, mai ales printre unii dintre fanii președintelui, precum Joe Rogan, că Trump a intrat în război cu Iranul pentru a distrage atenția de la Epstein. Dar prima doamnă a oferit muniție democraților și un cadru de acțiune pentru republicani pentru a-i sprijini pe supraviețuitorii lui Epstein.

Acest lucru reprezintă o adevărată provocare pentru președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson: va merge împotriva primei doamne și se va ascunde în spatele președintelui pentru a le refuza supraviețuitoarelor o audiere? Sau acest lucru îi permite să se alăture supraviețuitoarelor lui Epstein, afirmând în același timp că susține Casa Albă?

Aproape imediat, deputatul Robert Garcia, liderul democraților din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, a lăudat declarațiile Melaniei Trump. El a pus, de asemenea, responsabilitatea pe umerii președintelui Comisiei de Supraveghere, James Comer.

„Suntem de acord cu apelul primei doamne Melania Trump pentru o audiere publică cu supraviețuitoarele lui Jeffrey Epstein”, a declarat Garcia într-un comunicat. „Îl încurajăm pe președintele Comer să răspundă la solicitarea primei doamne și să programeze imediat o audiere publică.”

Lucrurile se complică

La fel, deputata Nancy Mace, o supraviețuitoare a violului, i-a mulțumit soției președintelui. „Ca supraviețuitoare, nu voi înceta niciodată să lupt pentru a dezvălui adevărul sau să las oamenii puternici să reducă victimele la tăcere”, a spus ea. „Vă mulțumesc că ați luat apărarea supraviețuitorilor și că ați cerut transparență.”

Cuvintele Melaniei Trump îi oferă lui Mace o oarecare răgaz. Mace a trecut de la a fi mai moderată la a susține mișcarea MAGA. Dar ea a semnat petiția pentru eliberarea lui Epstein și s-a alăturat democraților din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților pentru a o cita pe Bondi. Acest lucru complică lucrurile, întrucât ea candidează la funcția de guvernator al Carolinei de Sud și caută sprijinul președintelui.

Iar Lisa Phillips, o supraviețuitoare a lui Epstein, părea optimistă după aceste remarci.

„Oportunitatea de a depune mărturie sub jurământ în fața Congresului este, pentru mine, un lucru enorm”, a declarat Phillips pentru The Independent. „Pare că are puterea să facă asta să se întâmple. Nu știu de ce, sau dacă este o capcană sau orice altceva, dar pare că este de partea noastră.”

Phillips a comparat cuvintele Melaniei Trump cu cele ale lui Todd Blanche. „Simt că, știi, când au concediat-o pe Pam Bondi și l-au adus pe Todd Blanche, nu vom ajunge nicăieri cu tipul ăla”, a spus ea.

Situație dificilă pentru Republicani

Toate acestea îi pun pe Johnson, Comer și restul conducerii Partidului Republican din Camera Reprezentanților într-o situație dificilă. Toți ar prefera să treacă mai departe de ancheta privindu-l pe Epstein, așa cum le-a cerut președintele să facă.

În prezent, aceștia fac presiuni pentru un alt proiect de lege de reconciliere care să finanțeze Serviciul de Imigrare și Vamă. Johnson și alți republicani doresc să crească cheltuielile militare pentru a reaproviziona stocurile militare epuizate de războiul din Iran.

Însă prima doamnă tocmai le-a înmânat democraților și unui grup de republicani rebeli o grenadă activă pentru a forța problema și a obține mărturii de la supraviețuitori.

Acum, democrații ar putea bloca procedurile de supraveghere cu ajutorul lui Mace și al deputatei Lauren Boebert, care a semnat și ea petiția de exonerare, precum și al altor republicani, cum ar fi deputatul Scott Perry, care a votat pentru citarea lui Bondi și se confruntă cu o realegere dificilă. Iar o audiere publică cu supraviețuitorii lui Epstein ar distrage atenția conducerii republicane de la discutarea politicilor preferate de aceasta.

Melania Trump ar fi putut crede că a închis capitolul anchetei Epstein și al rolului său, dacă a existat vreunul, în aceasta. Dar, negând orice legătură cu Epstein și Maxwell, ea ar putea deschide acum un capitol cu totul nou în anchetă.

Editor : Sebastian Eduard

