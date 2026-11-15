Memoriile lui Joe Biden: Zelenski este descris ca fiind „capricios și prea puţin recunoscător”. Ce spune despre Vladimir Putin

Fostul preşedinte Joe Biden îl descrie pe Zelenski drept „capricios şi încăpăţânat” şi compară comportamentul lui Putin cu cel al unui adolescent, în noua sa carte de memorii „Promise Me, America” pe care se pregăteşte să o lanseze săptămâna viitoare. Potrivit unor pasaje reproduse în avans de presă, fostul preşedinte american dezvăluie că, în perioada de tranziţie, până să plece de la Casa Albă, a refuzat să autorizeze echipa lui Trump să negocieze cu liderul rus.

În cartea care urmează să apară marţi, 17 noiembrie, Joe Biden revine asupra relaţiilor sale cu cei doi lideri, în contextul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Fostul preşedinte american Joe Biden îl descrie pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski drept un lider care poate fi „capricios şi încăpăţânat” şi care nu s-a arătat atât de recunoscător pe cât s-ar fi aşteptat pentru sprijinul acordat de Statele Unite Ucrainei, iar pe preşedintele rus Vladimir Putin îl compară cu un adolescent care simulează indiferenţa în timpul întâlnirilor oficiale.

Fostul preşedinte american apreciază că experienţa lui Zelenski ca actor „s-a dovedit a fi o pregătire foarte bună” pentru conducerea unei ţări aflate în război.

El evocă însă şi dificultăţile întâmpinate în relaţia cu omologul său ucrainean. „Zelenski putea fi capricios şi încăpăţânat în discuţiile noastre private şi nu era atât de recunoscător pe cât m-aş fi aşteptat”, scrie Biden în pasaje reproduse de Wall Street Journal şi preluate de Ukrainska Pravda.

Trump i-a făcut un reproş asemănător lui Zelenski în timpul întâlnirii tensionate de la Casa Albă, din 28 februarie 2025, când i-a spus: „Trebuie să fii mai recunoscător”, în timp ce vicepreşedintele JD Vance l-a întrebat pe liderul ucrainean dacă a mulţumit măcar o dată Statelor Unite în cursul întrevederii. Zelenski a răspuns că a făcut-o de mai multe ori.

Ce spune Biden despre Putin

În ceea ce îl priveşte pe Vladimir Putin, fostul lider de la Casa Albă îi descrie „tonul ţâfnos” şi atitudinea afişată în timpul întâlnirilor dintre cei doi. Liderului rus „îi plăcea să stea tolănit în timpul întâlnirilor, prefăcându-se indiferent, ca un adolescent”, relatează Biden.

Despre Donald Trump

Fostul preşedinte american face, de asemenea, o dezvăluire despre perioada de tranziţie dintre administraţia sa şi cea a lui Donald Trump, după victoria republicanului în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024. Potrivit lui Biden, membri ai echipei lui Trump i-au cerut să semneze o scrisoare care le-ar fi permis să poarte negocieri directe cu Vladimir Putin înainte ca noul preşedinte să-şi preia oficial mandatul, la 20 ianuarie 2025. Biden afirmă că a refuzat solicitarea, deoarece nu era dispus să le ofere „mână liberă” pentru ceea ce se aştepta să fie „un fel de capitulare, în detrimentul Ucrainei”. Fostul preşedinte sugerează astfel că se temea că negocierile purtate de viitoarea administraţie americană cu Moscova ar fi putut conduce la un acord dezavantajos pentru Kiev.

Volumul „Promise Me, America” este consacrat celor patru ani petrecuţi de Joe Biden la Casa Albă, între 2021 şi 2025, şi abordează atât principalele decizii de politică internă şi externă ale administraţiei sale, cât şi campania prezidenţială din 2024, din care s-a retras în favoarea vicepreşedintei sale, Kamala Harris.

Cartea urmează să fie publicată de editura Little, Brown and Company la 17 noiembrie.

Editor : Sebastian Eduard