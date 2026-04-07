„Merge pe coji de ouă”: Cum gestionează Donald Trump armistițiul fragil cu China

Administrația Trump nu duce lipsă de susținători ai unei linii dure față de China, care au petrecut primele 15 luni de mandat insistând pentru o ruptură radicală cu Beijingul. Însă ceea ce își dorește președintele Donald Trump de la vizita sa în China de luna viitoare nu este o confruntare, ci o victorie. Este un obiectiv atât de important pentru președinte, încât oficialii administrației au primit ordin să nu creeze tensiuni cu China, mai ales înainte de călătorie. Doi oficiali pun în aplicare acest ordin: secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, potrivit unui fost oficial al lui Trump și unei alte persoane familiarizate cu dinamica situației, și șeful adjunct al personalului de la Casa Albă, Stephen Miller, potrivit unui analist specializat în China și unei persoane apropiate Casei Albe, anunță Politico.

Ideea este de a le oferi lui Bessent și reprezentantului comercial al SUA, Jamieson Greer, care au condus negocierile cu China, spațiu maxim pentru a consolida pacea existentă între cele două țări.

„Birocrația americană a primit ordine clare de la președinte să nu perturbe această armistițiu în care se află” de când Trump s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie, a spus fostul oficial al administrației Trump. „Toți merg pe vârfuri. Bessent este, de fapt, cel care trebuie să impună armistițiul.”

Scott Bessent s-a concentrat pe obținerea de succese economice, inclusiv pe oferirea către Beijing a unei căi către un „acord major” în cazul în care acesta ar fi de acord să-și reechilibreze economia - spre deosebire de înalți oficiali precum consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, și subsecretarul Apărării, Elbridge Colby, care au militat de-a lungul timpului pentru o atitudine mai agresivă și mai urgentă față de China, arată Politico.

Secretarul Trezoreriei, un „șoim” răbdător

Aliații lui Bessent îl descriu pe secretarul Trezoreriei ca pe un „șoim” convins, dar unul care crede că nerăbdarea este un fel de eșec strategic în sine. Dezlegarea deceniilor de dependență economică, spun ei, necesită răbdare, nu viteză.

„Nu putem rezolva rapid o generație de externalizare și dependență de produse. Adică, pur și simplu nu se poate fără perturbări atât de masive încât chiar nu merită. Ucizi pacientul pe care încerci să-l salvezi - muncitorul american”, a spus o a doua persoană apropiată de Bessent și de Casa Albă.

Consilierii de la Washington spun că fiecare parte a administrației se autoimpune în ceea ce privește politica față de China, pentru a „menține coerența și disciplina”. De asemenea, îl descriu pe Bessent ca fiind una dintre numeroasele figuri de vârf, inclusiv Greer, cu un rol-cheie în politica față de China.

„Fiecare oficial al administrației acționează după un singur scenariu, scenariul președintelui Trump, pentru a-și îndeplini cu atenție rolul specific în implementarea agendei președintelui”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai.

Președintele Trump a insistat în mod constant asupra principiului «America și americanii pe primul loc», iar administrația nu s-a abătut niciodată de la acest angajament în relațiile noastre cu orice țară, inclusiv cu China

Vizita președintelui în China de la jumătatea lunii mai, care a fost amânată cu aproximativ cinci săptămâni din cauza războiului cu Iranul, are loc într-un moment delicat.

Mulți experți și oficiali din China cred că războiul din Iran va accelera declinul Americii și că liderul chinez Xi Jinping a luat o decizie bună atunci când a ales să se concentreze pe probleme de securitate, în loc să rămână axat pe creșterea economică. Foto: Profimedia Images

Statele Unite au atacat Iranul și au capturat liderul Venezuelei - ambele țări având legături strânse cu Beijingul. Așa-numita Doctrină Donroe - versiunea actualizată a lui Trump a Doctrinei Monroe, menită să reafirme dominația americană în emisfera vestică - vizează atât contracararea influenței chineze în regiune, cât și proiectarea puterii americane.

„Este evident că se aplică o politică de negociere dură — poate chiar agresivă — dar se evită confruntarea”, a declarat una dintre sursele familiarizate cu situația. „Este esențial într-un moment în care economia se confruntă cu alți factori de stres.”

„Continuăm să colaborăm cu China, fără a-i permite să-și urmărească în continuare obiectivele imperialiste în Asia, dar o facem într-un mod prudent și chibzuit, iar totul face parte din această detentă prudentă”, a adăugat sursa. „Președintele este arhitectul. Bessent este cel care pune în practică această detentă — care este esențială pentru ambele țări în acest moment.”

„Partidă de șah financiar cu Beijingul”

Rolul principal al lui Bessent indică dorința președintelui de a avea o „partidă de șah financiar cu Beijingul”, a spus o a treia persoană apropiată de Casa Albă, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre dinamica administrației. „Trebuie să rezolvi mai întâi problema banilor, așa că îl trimiți pe omul tău de la finanțe.”

Faptul că portofoliul Chinei este gestionat de secretarul Trezoreriei și nu de un șef al securității naționale „vă spune ceva despre modul în care președintele vede relația. În primul rând despre comerț”, a spus o a patra persoană apropiată de Casa Albă.

Rolul principal al lui Bessent în ceea ce privește China este esențial pentru viziunea pe termen lung a lui Trump, spun aliații - una care favorizează ajungerea la un acord cu Beijingul acum, pe măsură ce SUA își îmbunătățesc poziția globală, în timp ce SUA își consolidează baza militară și industrială pentru o luptă pe termen lung. Această abordare, susțin ei, câștigă timp fără a ceda teren.

„Președintele are o viziune foarte clară: China reprezintă o amenințare pe termen lung, dar, pe termen scurt, trebuie să găsim o modalitate de a ajunge la un fel de echilibru comercial cu aceasta, care să ne protejeze interesele și să ne ofere, totodată, timp să ne întărim și să devenim mai rezistenți, astfel încât să putem rezista coerciunii economice din partea acesteia și, sincer, timp să ne punem în ordine baza militară și industrială”, a declarat Alexander Gray, fostul șef de cabinet al Consiliului Național de Securitate al lui Trump.

Explozia războiului comercial dintre SUA și China în următoarele luni pare inevitabilă, iar Europa riscă să devină o victimă colaterală. Foto: Profimedia Images

Greer, avocat specializat în drept comercial, a oferit o foaie de parcurs intelectuală prin care să se contracareze China din punct de vedere economic pe termen lung, o politică cunoscută sub numele de comerț gestionat. Ideea este de a dezobișnui strategic SUA de a depinde de China pentru resursele critice pentru securitatea națională.

Bessent s-a întâlnit recent în Franța cu vicepremierul chinez He Lifeng pentru a pregăti terenul în vederea vizitei la Beijing, în timp ce Greer s-a întâlnit recent cu ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao, în marja reuniunii OMC din Camerun de săptămâna trecută.

Abordarea economică a administrației nu este însă pe placul tuturor, în special al celor care consideră Beijingul un adversar care profită de orice oportunitate care i se oferă.

Citește și:

Cum încearcă Trump să profite de salvarea piloților americani din Iran și ce arată, de fapt, operațiunea

„Nu cred că SUA fac tot ce ar trebui. Dinamica pe care se pare că nu o înțeleg este că, atunci când Beijingul vede o ușă deschisă, continuă să forțeze”, a spus fostul oficial al administrației Trump. „Așadar, dacă simte o lipsă de hotărâre și o atitudine conciliantă din partea SUA, consideră că aceasta este o oportunitate și continuă să forțeze.”

Înaltele oficialități ale lui Trump, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, vicepreședintele JD Vance și Colby, au afirmat cu toții, înainte de a fi învestiți oficial în administrație, că China reprezintă o amenințare iminentă pentru SUA.

Acest tip de retorică reflectă o evoluție a Partidului Republican, care vede China ca pe un spectru ideologic care dorește să distrugă SUA, iar Casa Albă este plină de cei care o percep astfel. Președintele „a făcut, evident, o serie de numiri de mare anvergură, alegând persoane care sunt mult mai preocupate de China”, a spus fondatorul American Compass, Oren Cass, a cărui politică economică l-a influențat pe Vance, arată Politico.

„Dincolo de eșaloanele superioare”, a continuat Cass, „există un grup mult mai larg de angajați tineri care susțin această politică și care sunt mult mai radicali decât s-ar fi putut imagina în 2016, iar Trump se află încă exact în aceeași poziție ca înainte.”

Editor : C.A.