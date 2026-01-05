Mesaj de avertisment al Departamentului de Stat al SUA: „Trump nu va permite ca securitatea noastră să fie ameninţată”

Departamentul de Stat al SUA, condus de Marco Rubio, a publicat luni, 5 ianuarie, o fotografie care-l înfățișează pe Donald Trump, peste care a fost suprapusă mențiunea „Asta este emisfera noastră”.

Imaginea este însoțită și de următorul mesaj: „Aceasta este emisfera noastră, iar preşedintele Trump nu va permite ca securitatea noastră să fie ameninţată”.

Postarea amintește de Doctrina Monroe, noțiunea enunțată de președintele James Monroe în 1823, potrivit căreia SUA nu vor tolera interferențe străine maligne în propria emisferă.

În decembrie 2025, Casa Albă a publicat strategia de securitate națională, care se concentrează pe emisfera vestică. Documentul afirmă că „securitatea frontierelor este elementul principal al securității naționale” și face referiri voalate la eforturile Chinei de a câștiga teren în curtea Americii.

„Statele Unite trebuie să fie predominante în emisfera vestică ca o condiție pentru securitatea și prosperitatea noastră – o condiție care ne permite să ne afirmăm cu încredere acolo unde și când este nevoie în regiune”, se afirmă în document.

Totodată, mesajul Departamentului de Stat al SUA vine în contextul în care președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a apărut luni pentru prima dată în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, unde a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care îi sunt aduse.

