Mesaj ferm de la Caracas: ce i-a cerut președinta interimară Delcy Rodriguez lui Donald Trump. „Trebuie să se încheie”

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, i-a cerut joi lui Donald Trump să ridice „blocada şi sancţiunile” împotriva ţării sud-americane, la mai puţin de două luni după ce preşedintele Nicolas Maduro a fost capturat într-o operaţiune militară condusă de SUA, notează AFP, citată de Agerpres.



Vicepreşedinta lui Maduro, Delcy Rodriguez, a preluat puterea în ianuarie şi a operat de atunci o schimbare de direcţie în relaţiile dintre Caracas şi Washington, întrerupte din 2019.



Ea s-a întâlnit astfel cu şefa misiunii SUA în Venezuela, directorul CIA, şeful comandamentului militar american pentru America Latină şi secretarul american pentru Energie.

„Blocada şi sancţiunile împotriva Venezuelei trebuie să se încheie”, a cerut Rodriguez într-un discurs difuzat joi la televiziunea de stat.



Petrolul venezuelean este supus unui embargou american din 2019. În ultimele săptămâni, însă, Trezoreria SUA a emis licenţe care permit câtorva companii multinaţionale să opereze în anumite condiţii.



După căderea lui Nicolás Maduro, Washingtonul s-a declarat responsabil de Venezuela, care deţine cele mai mari rezerve de ţiţei din lume.



În discursul său despre Starea Uniunii marţi, Donald Trump a salutat relaţia stabilită cu preşedinta interimară şi a declarat că Statele Unite au primit peste 80 de milioane de barili de petrol din Venezuela, un „nou prieten şi partener”.



„Preşedinte Trump, în calitate de prieteni, de parteneri, deschidem un nou program de cooperare cu Statele Unite”, a subliniat joi Rodríguez.



Sub presiunea americană, guvernul pe care îl conduce a reformat în special sectorul petrolier pentru a-l deschide sectorului privat şi a adoptat o lege a amnistiei pentru a elibera prizonierii politici.



Cu toate acestea, procesul de eliberare avansează într-un ritm lent. ONG-ul Foro Penal estimează că peste 560 de prizonieri politici rămân în închisorile venezuelene.

