Mesajul lui Donald Trump cu o zi înainte de a merge la Davos: „Dacă nu aş fi venit eu, astăzi NATO nu ar mai fi existat!”

Cu o zi înainte de a-și face apariția la Davos, președintele american Donald Trump a susținut marți că „nicio persoană, sau niciun președinte, nu a făcut pentru NATO mai mult” decât el. Mesajul este adresat țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice, unele dintre ele fiind amenințate cu taxe vamale dacă se opun planurilor SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei, relatează AFP și EFE.

„Nicio persoană, sau niciun preşedinte, nu a făcut pentru NATO mai mult decât preşedintele Donald J. Trump. Dacă nu aş fi venit eu, astăzi NATO nu ar mai fi existat! Ar fi căzut în uitarea istoriei. Trist, dar ADEVĂRAT!", a scris liderul american într-un scurt mesaj pe reţeaua sa socială Truth Social, în timp ce relaţiile transatlantice trec printr-un moment neobişnuit de tensiuni în urma planurilor sale ca SUA să preia controlul asupra insulei arctice.

În fața intențiilor președintelui american, o serie de state europene, printre care Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda, și-au exprimat „deplina solidaritate” cu Danemarca şi unele au trimis în Groenlanda contingente militare simbolice care însumează numai câteva zeci de soldaţi.

Liderul de la Casa Albă a amenințat sâmbătă aceste state cu taxe vamale de 10% de la 1 februarie, care ar urma să ajungă la 25% de la 1 iunie, provocând o criză în relaţiile transatlantice.

În urma acestei ameninţări, Germania şi-a retras duminică cei 15 militari trimişi în Groenlanda. Norvegia şi Olanda, care au trimis fiecare câte doi militari în insula arctică, au anunţat că aceştia vor fi retraşi.

În aceeași ordine de idei, unii oficiali europeni ameninţă la rândul lor SUA cu represalii comerciale, precum instrumentul anticoerciţie, sau „bazooka comercială”, mecanism ce ar permite Comisiei Europene să impună restricţii asupra importurilor şi exporturilor către Statele Unite, asupra investiţiilor americane în UE, să restricţioneze drepturile de proprietate intelectuală ale companiilor americane sau să le interzică participarea la licitaţii publice.

