Mesajul lui Donald Trump înainte de întâlnirea de la Casa Albă pentru viitorul Groenlandei: „Orice altceva este inacceptabil”

În contextul în care viitorul Groenlandei este pus astăzi în discuție la Casa Albă, președintele american Donald Trump a transmis un mesaj în care a punctat că NATO „devine mult mai redutabilă și mai eficientă” cu insula arctică în mâinile Statelor Unite.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională. Este vitală pentru Cupola de Aur pe care o construim”, a scris președintele american pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a cerut Alianței Nord-Atlantice să se implice şi să-i susţină punctul de vedere: „NATO ar trebui să ne conducă în această direcție. DACĂ NOI NU O FACEM, RUSIA SAU CHINA O VOR FACE, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA!”.

În continuare, Trumo a minimizat forța NATO: „Din punct de vedere militar, fără puterea vastă a Statelor Unite, pe care am construit-o în mare parte în timpul primului meu mandat și pe care o duc acum la un nivel nou și chiar mai înalt, NATO nu ar fi o forță eficientă sau un factor de descurajare - nici pe departe! Ei știu asta, și eu la fel. NATO devine mult mai redutabilă și mai eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE.

Orice altceva este inacceptabil”.

Amintim că miniștrii de externe din Danemarca și din Groenlanda merg la Casa Albă să discute cu vicepreședintele JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio. Ministrul danez de Externe Lokke Rasmussen a susținut că speră să clarifice „anumite neînţelegeri” în timpul întrevederii, în contextul în care atât Danemarca, cât şi Groenlanda resping orice idee ca insula să se alăture Statelor Unite.

Liderul american a lansat pentru prima dată ideea preluării Groenlandei, teritoriu în mare parte autonom al Danemarcei, de către SUA, în 2019, în timpul primului său mandat. Însă în această lună, el și-a intensificat semnificativ retorica, afirmând că SUA o vor prelua „într-un fel sau altul”.

Totodată, după ce Donald Trump a declarat că o preluare a Groenlandei de către Statele Unite este necesară pentru a împiedica Rusia sau China să ajungă primele să controleze teritoriul, Dmitri Medvedev a susținut că locuitorii insulei arctice ar putea vota pentru aderarea la Rusia.

Mai mult, reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a introdus un proiect de lege în Camera Reprezentanților pentru ca insula arctică să devină al 51-lea stat al SUA.

Editor : A.M.G.