În timp ce familiile americane s-au reunit pentru a sărbători Zua Recunoștinței, una dintre cele mai importante sărbători ale anului, președintele SUA, Donald Trump, a profitat joi de această ocazie pentru a-i ataca pe liberali, pe imigranți și o agenție federală, relatează Reuters.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social, Trump a transmis urări de sărbători persoanelor pe care le-a acuzat de fraudă, greșeli sau fapte penale.

„Aș dori să urez o Zi a Recunoștinței cât mai fericită tuturor celor care au muncit atât de mult pentru a duce țara noastră spre extrema stângă radicală”, a declarat Trump într-o postare de 461 de cuvinte.

Mesajul a fost transmis în timp ce președintele republican își petrecea sărbătoarea dedicată familiei la clubul său de golf Trump International din West Palm Beach, Florida. Se preconiza că, joi, în cursul zilei, acesta urma să ia legătura cu membrii forțelor armate americane de la reședința sa Mar-a-Lago.

În mesajul său, Trump și-a acuzat propriul guvern că a falsificat datele economice ale SUA. El a avertizat cu privire la eforturile unor persoane anonime de a impune legea religioasă musulmană și de a redistribui cu forța proprietatea privată. De asemenea, el i-a descris pe un număr mare de imigranți din SUA și pe persoanele de origine somaleză drept șomeri sau infractori.

Trump nu a prezentat nicio dovadă în sprijinul niciuneia dintre aceste afirmații, dintre care unele repetau argumente deja cunoscute. Biroul de Analiză Economică al Departamentului Comerțului al SUA nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Președintele SUA a apărat, de asemenea, proiectele sale de renovare a Casei Albe, afirmând că jurnaliștii și cetățenii le-au interpretat greșit.

Partidul Republican al lui Trump a suferit pierderi importante în alegerile intermediare din 3 noiembrie și va ceda controlul asupra ambelor camere ale Congresului în ianuarie.

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Editor : A.M.G.