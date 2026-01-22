Mesajul lui Trump pentru Putin: ce i-a transmis președintelui rus despre războiul din Ucraina după discuția cu Zelenski, la Davos

Președintele american Donald Trump a spus, după întâlnirea pe care a avut-o joi la Davos cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că mesajul pe care i-l transmite președintelui rus Vladimir Putin este că războiul ruso-ucrainean „chiar trebuie să se încheie”, relatează agențiile AFP, Reuters și EFE.



Trump a vorbit puțin în fața jurnaliștilor după întrevederea cu Zelenski, care a durat aproximativ o oră. „Cred că întâlnirea a fost bună, întâlnirea cu președintele Zelenski a fost bună. Este un proces în desfășurare și mulți oameni mor” în continuare în acest război, a remarcat președintele SUA, dând de înțeles că nu are progrese de anunțat.



Războiul „trebuie să se încheie”, a răspuns el, după ce un jurnalist l-a întrebat despre mesajul pe care ar dori să-l transmită liderului de la Kremlin. „Toată lumea dorește ca acest război să se termine”, a continuat Trump, adăugând că numai în decembrie au murit în acest război circa 30.000 de oameni, majoritatea soldați din ambele tabere. „Acest război chiar trebuie să se încheie”, a repetat el.



Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă a susținut că nu a discutat la această întâlnire cu Zelenski despre „Consiliul pentru Pace”, un nou organism internațional promovat de Trump și pe care el l-a inaugurat joi mai devreme la Davos. Zelenski declarase anterior că nu se va alătura acestui consiliu dacă acolo va fi și Putin, unul dintre cei circa 60 de lideri invitați de președintele SUA să facă parte din „Consiliul pentru Pace”.



La rândul său, Zelenski a descris într-un mesaj pe rețeaua socială X drept „productivă” întâlnirea cu Trump și a menționat că printre temele abordate se numără progresele în discuțiile de pace și furnizarea de noi mijloace de apărare antiaeriană pentru ca Ucraina să se poată apăra în fața rachetelor și dronelor rusești.

„Am discutat despre activitatea echipelor noastre, și practic în fiecare zi sunt întâlniri sau comunicări. Nu este simplu. Documentele menite să pună capăt războiului sunt aproape, aproape pregătite”, a mai afirmat Zelenski, referindu-se la documente negociate cu SUA, nu cu Rusia.



Zelenski a refuzat inițial să vină la forumul de la Davos, unde în cele din urmă a venit pentru a discuta cu Trump, președintele ucrainean condiționând prezența sa acolo de „rezultate concrete” pentru Ucraina în urma discuțiilor la acest forum. El s-a referit astfel la garanțiile de securitate și la ajutorul pentru reconstrucție cerute de Ucraina din partea susținătorilor săi occidentali în cazul unui acord de pace cu Rusia, cereri care fac obiectul discuțiilor cu SUA asupra documentelor despre care a spus că sunt aproape pregătite.



Noua întâlnire a președinților american și ucrainean a avut loc în aceeași zi în care emisarii lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, urmează să se întâlnească la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul discuțiilor menite să pună capăt războiului din Ucraina.



Witkoff a declarat că mai există un singur punct care încă împiedică un acord, fără a-l preciza, însă ar putea fi vorba despre chestiunea teritorială.

