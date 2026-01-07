Mesajul pe care Trump l-a trimis directorilor din industria petrolieră cu o lună înainte de capturarea lui Maduro: „Pregătiţi-vă!”

Preşedintele american Donald Trump a trimis un mesaj vag unui grup de directori din industria petrolieră americană, cu aproximativ o lună înainte de operaţiunea militară care a culminat cu capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, cărora le-a transmis doar atât: „Pregătiţi-vă!”, a relatat marţi The Wall Street Journal (WSJ), citat de EFE.

Potrivit cotidianului financiar american, Trump a insinuat că se preconizau „mari schimbări” în Venezuela, deşi nu a oferit detalii specifice despre atacurile din Caracas şi nici nu le-a cerut sfatul cu privire la planul său conform căruia companiile energetice urmau să revitalizeze câmpurile petroliere ale ţării sud-americane cu investiţii de miliarde de dolari.

Această aluzie, dezvăluită de „persoane familiarizate cu problema” citate de WSJ, indică importanţa „aurului negru” în decizia preşedintelui american de a interveni în Venezuela.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat luni că Trump aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu aceste companii pentru noi oportunităţi.

„Vom extrage o cantitate enormă de bogăţie din subteran”, a declarat Trump în weekend, citat de Agerpres. "Vom face ca marile noastre companii petroliere americane, cele mai mari din lume, să investească miliarde de dolari, să repare infrastructura petrolieră grav deteriorată şi să înceapă să genereze profituri pentru ţară", a adăugat el.

Planul Casei Albe depinde în mare măsură de disponibilitatea marilor companii petroliere, în special a Chevron - singura companie americană majoră care încă operează în ţară - de a injecta capital.

Venezuela are rezerve estimate la aproximativ 300 de miliarde de barili, ceea ce o face să fie ţara cu cele mai mari rezerve de pe planetă.

Cu toate acestea, producţia sa actuală este de aproximativ 900.000 de barili pe zi, mai puţin de 1% din consumul global, subliniază WSJ.

Acţiunile Chevron au crescut cu aproximativ 5% luni, în timp ce Exxon Mobil a înregistrat o creştere de aproape 2%, iar ConocoPhillips de aproape 3%.

Cu toate acestea, publicaţia americană notează că surse familiarizate cu poziţia Chevron au indicat că, deocamdată, gigantul "nu are planuri de a creşte cheltuielile sau de a creşte semnificativ producţia".

