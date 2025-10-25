Live TV

Mese de poker cu raze X, pariuri trucate și o fraudă „uluitoare”: Cum a furat mafia milioane de dolari cu ajutorul unor vedete din NBA

Data publicării:
baschetabliști americani din NBA - Damon Jones și Terry Rozier
FBI a arestat peste 30 de persoane asociate cu schema de fraudă pusă la cale de mafia din New York, inclusiv staruri din NBA precum Terry Rozier (stânga) și Damon Jones (dreapta). Colaj foto: Reuters
Din articol
Foști sportivi profesioniști au fost recrutați pentru a atrage în capcană persoane cât mai bogate „Schema a făcut ravagii în toată țară”. Victimele nu aveau nicio șansă să câștige

Vedete, sportivi profesioniști celebri și jucători de poker foarte bogați din Statele Unite s-au așezat la masă în speranța că vor câștiga sume mari de bani într-un joc de „Texas hold 'em”. Ceea ce nu știau ei era că victoria era imposibilă – ei erau victimele unei scheme elaborate puse la cale de grupuri mafiote care au câștigat milioane de dolari prin diverse metode de a trișa la poker, inclusiv dispozitive cu raze X, camere video ascunse și aparate de amestecat cărțile trucate.

În urma acestei scheme care seamănă cu scenariul unui film din seria Ocean's Eleven, procurorii au spus că victimele au pierdut cel puțin 7 milioane de dolari fără să știe că jocurile de poker erau trucate. Una dintre victime a pierdut cel puțin 1,8 milioane de dolari, potrivit BBC.

Înșelătoria a fost dezvăluită în urma unei investigații FBI care a dus la arestarea a peste 30 de persoane, inclusiv membri a patru din cele cinci mari familii mafiote din La Cosa Nostra, dar și antrenorul echipei de baschet Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, și fostul jucător de baschet Damon Jones.

Directorul FBI, Kash Patel, a spus că schema de fraudă care a fost folosită la New York, Miami, Las Vegas și alte orașe americane este „uluitoare”.

În plus, mai mulți jucători de baschet din NBA sunt acuzați că au simulat accidentări pentru a influența cotele de pariuri, inclusiv Terry Rozier de la echipa Miami Heat.

jocuri-poker-trucate-fraudă-fbi
Escrocii au folosit, printre altele, o masă cu raze X pentru a citi cărțile cu fața în jos, un aparat de amestecat cărțile care putea să prezică cine va avea mâna cea mai bună și ochelari și lentile de contact speciale cu care puteau să își dea seama ce cărți au în mână alți jucători. Foto: US Department Of Justice

Foști sportivi profesioniști au fost recrutați pentru a atrage în capcană persoane cât mai bogate

Schema aplicată la jocurile de poker a început în 2019, potrivit procurorilor, fiind operată de membri ai familiilor mafiote Bonnano, Gambino, Luchese și Genovese. O parte din profituri au fost folosite pentru a finanța activitățile lor criminale.

Foști sportivi profesioniști erau recrutați pentru a participa la schemă pentru ca victimele să fie atrase de ideea de a juca poker cu persoane celebre, precum Billups sau Jones.

Victimele bogate, poreclite „pești” în cadrul schemei, nu știau că li s-a întins o cursă la care aproape toți cei din jurul lor contribuiau – de la alți jucători și până la dealeri.

Chiar și tehnologia folosită pentru a împărți cărțile și pentru a număra jetoanele erau trucate. Un sistem wireless sofisticat era, de asemenea, folosit în timpul jocurilor de poker pentru a păcăli victimele.

Press conference about NBA players and coaches arrested for illegal gambling schemes, at the U.S. Attorney's Office in Brooklyn, New York
Directorul FBI, Kash Patel, a spus că schema de fraudă care a fost folosită la New York, Miami, Las Vegas și alte orașe americane este „uluitoare”. Foto: Reuters

„Schema a făcut ravagii în toată țară”. Victimele nu aveau nicio șansă să câștige

Escrocii au folosit, printre altele, o masă cu raze X pentru a citi cărțile cu fața în jos, un aparat de amestecat cărțile care putea să prezică cine va avea mâna cea mai bună și ochelari și lentile de contact speciale cu care puteau să își dea seama ce cărți au în mână alți jucători.

Camere video ascunse în mese și în corpurile de iluminat îi ajutau pe escroci să le transmită informații utile jucătorilor de la masă care erau implicați în schemă. Aceștia aveau, de asemenea, o metodă sofisticată de comunicare și de trucare a jocurilor care le permitea să se asigure că victimele nu aveau nicio șansă să câștige.

În urma fiecărui joc trucat, victimele pierdeau zeci sau chiar sute de mii de dolari. „Această presupusă schemă a făcut ravagii în întreaga țară, exploatând faima unora și portofelele altora pentru a finanța familiile mafiote italiene”, a spus directorul adjunct al FBI, Christopher Raia.

”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Digi Sport
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Descarcă aplicația Digi Sport
