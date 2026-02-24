Directorii Meta au continuat cu un plan de criptare a serviciilor de mesagerie conectate la aplicațiile Facebook și Instagram, în ciuda avertismentelor interne că acest lucru ar împiedica gigantul social media să semnaleze cazurile de exploatare a copiilor către autorități, potrivit documentelor interne ale companiei depuse într-un proces la tribunalul statului New Mexico, transmite Reuters.

„Suntem pe cale să facem un lucru rău ca companie. Este o atitudine extrem de iresponsabilă”, a scris Monika Bickert, șefa departamentului de politică de conținut al Meta, într-o conversație internă din martie 2019, în timp ce CEO-ul Mark Zuckerberg pregătea anunțul public al planului.

Documentul, care a fost făcut public vineri, dar nu a fost prezentat anterior, conține e-mailuri, mesaje și documente informative obținute în cadrul unei anchete pentru un proces intentat de procurorul general al statului New Mexico, Raul Torrez, care aruncă o nouă lumină asupra modului în care compania a evaluat impactul planului și asupra modului în care directorii executivi responsabili de politici și siguranță l-au perceput la momentul respectiv.

Torrez susține că Meta a permis prădătorilor accesul neîngrădit la utilizatori minori și i-a pus în legătură cu victimele, ceea ce a dus adesea la abuzuri în lumea reală și la trafic de persoane. Procesul a început luna aceasta și este primul caz de acest gen împotriva Meta care ajunge în fața unui juriu.

Informațiile vin în contextul în care Meta se confruntă cu o serie de litigii și amenințări de reglementare la nivel global legate de bunăstarea tinerilor utilizatori de pe platformele sale.

În plus față de procesul din New Mexico – care se concentrează pe presupusul eșec al companiei de a combate abuzurile asupra copiilor – mai mult de 40 de procurori generali susțin că produsele companiei afectează în mod general sănătatea mintală a tinerilor.

Unele districte școlare au dat în judecată compania, iar Zuckerberg a depus mărturie săptămâna trecută într-un alt proces intentat de avocații care reprezintă un adolescent care ar fi fost afectat de produsele sale, la Curtea Superioară din Los Angeles.

Ultima cerere depusă în cazul din New Mexico acuză în mod particular Meta de prezentarea în mod eronat a siguranței planului său de a implementa criptarea end-to-end implicită pe serviciul Messenger conectat la Facebook, pe care l-a anunțat pentru prima dată în 2019 și pe care l-a extins ulterior pentru a include mesajele directe de pe Instagram.

Un risc major

Criptarea end-to-end – în care mesajul expeditorului este transmis într-un format pe care numai dispozitivul destinatarului îl poate decoda – este o caracteristică standard de confidențialitate a multor aplicații de mesagerie, inclusiv iMessage de la Apple, Mesaje Google și WhatsApp de la Meta.

Însă susținătorii siguranței copiilor, inclusiv Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați (NCMEC), au susținut că tehnologia prezintă un risc crescut atunci când este integrată în rețelele sociale publice care conectează cu ușurință copiii cu persoane pe care altfel nu le-ar cunoaște.

Documentele depuse în New Mexico arată că directorii executivi ai Meta responsabili cu siguranța exprimă aceeași teamă. Chiar dacă Zuckerberg a afirmat public că compania aborda riscurile planului, directorii executivi responsabili s-au exprimat consternați la nivel intern, Bickert, șeful politicii de conținut, afirmând că compania făcea „declarații grav eronate cu privire la capacitatea noastră de a desfășura operațiuni de siguranță”, arată documentele.

„Trebuie să spun că nu sunt foarte interesată să-l ajut să vândă acest lucru”, a scris Bickert despre eforturile lui Zuckerberg de a promova criptarea din motive de confidențialitate. Cu criptarea end-to-end, „nu există nicio modalitate de a descoperi planurile de atacuri teroriste sau exploatarea copiilor” și de a raporta în mod proactiv aceste cazuri autorităților, a adăugat ea.

Într-un e-mail din februarie 2019, un document informativ al Meta estima că numărul total de raportări ale companiei către NCMEC privind imagini cu nuditate infantilă și exploatare sexuală în anul precedent ar fi scăzut de la 18,4 milioane la 6,4 milioane dacă Messenger ar fi fost criptat, o scădere de 65%.

O actualizare ulterioară a aceluiași document arăta că Meta „nu ar fi putut furniza date în mod proactiv autorităților în 600 de cazuri de exploatare a copiilor, 1.454 de cazuri de abuz pe temă sexuală, 152 de cazuri de terorism [și] 9 amenințări cu împușcături în școli”.

Funcții suplimentare de siguranță

Purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, a răspuns la întrebările Reuters că preocupările ridicate de Bickert și Antigone Davis, directorul global de siguranță al Meta, au determinat Meta să lucreze la funcții suplimentare de siguranță înainte ca compania să lanseze mesageria criptată pe Facebook și Instagram în 2023.

Deși mesajele sunt criptate în mod implicit, utilizatorii pot în continuare să raporteze mesajele inacceptabile către Meta pentru a fi analizate și eventual transmise autorităților.

„Preocupările sesizate în 2019 reprezintă motivul pentru care am dezvoltat o serie de noi caracteristici de siguranță pentru a ajuta la detectarea și prevenirea abuzurilor, toate concepute pentru a funcționa în chat-urile criptate”, a spus Stone.

Printre eforturile companiei s-a numărat crearea de conturi speciale pentru utilizatorii minori, care împiedică utilizatorii adulți să inițieze contactul cu minori pe care nu îi cunosc.

Responsabilii cu siguranța au ridicat în mod special problema care reprezintă o amenințare față de copiii care sunt ademeniți pe platformele semi-publice de socializare ale companiei și apoi exploatați pe serviciile sale private de mesagerie.

„FB [Facebook] permite pedofililor să se găsească între ei și să găsească copii prin intermediul rețelei sociale, cu o tranziție ușoară către Messenger”, a scris Davis într-un e-mail din 2019 în care evalua riscurile planului. În schimb, a scris ea, serviciul de mesagerie criptată existent al Meta, WhatsApp, nu era conectat direct la o platformă de socializare și, prin urmare, nu prezenta aceleași riscuri.

„WA (WhatsApp) nu facilitează crearea de conexiuni sociale, ceea ce înseamnă că transformarea Messenger în e2ee (criptat end-to-end) va fi mult, mult mai gravă decât orice am văzut/ întrezărit pe WA”, a spus ea.

