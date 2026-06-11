„Micul Trump”, înlăturat de la șefia serviciilor de informații naționale. Pe cine a ales președintele SUA

Preşedintele Donald Trump a anunţat joi că îl propune pe procurorul federal Jay Clayton pentru funcţia de director al serviciilor de informaţii naţionale, anunţul venind în urma reacţiilor negative din partea congresmenilor americani cu privire la persoana pe care o alesese pentru a ocupa temporar această funcţie - omul de afaceri Bill Pulte, supranumit „micul Trump”, care nu are niciun fel de experienţă în domeniu, relatează Reuters.

„Puţini oameni din comunitatea juridică sunt respectaţi la nivelul lui Jay. Îndemn Senatul Statelor Unite să îl confirme pe Jay cât mai curând posibil”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Clayton este în prezent procuror federal pentru Districtul Sudic al New Yorkului şi a fost preşedinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare şi Burse (SEC).

Trump anunţase marţi că şeful agenţiei federale pentru locuinţe, Bill Pulte, un om care îi este loial, va prelua funcţia de director interimar pe 19 iunie, mai devreme, înlocuind-o pe Tulsi Gabbard, care şi-a dat demisia cu efect de la 30 iunie, notează News.ro.

Numirea lui Pulte a declanşat o confruntare politică care a blocat reînnoirea unei legi referitoare la supraveghere care urma să expire. Camera Reprezentanţilor din SUA, controlată de republicani, a respins joi o prelungire pe termen scurt a unei prevederi ce permitea supravegherea străinilor solicitată de Trump.

Editor : B.E.