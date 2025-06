Milioane de americani au participat la protestele „No Kings” împotriva lui Donald Trump. Gaze lacrimogene la Los Angeles

În ziua în care președintele SUA a organizat o paradă militară la Washington, protestatarii au demonstrat în aproximativ 2.000 de locuri din toată țara, informează The Guardian.

În timp ce tancurile și soldații defilau sâmbătă pe străzile din Washington, câteva milioane de oameni din toată țara au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva exceselor administrației Donald Trump.

„No Kings”

Protestele, denumite „No Kings”, au avut loc în aproximativ 2.100 de locuri din toată țara, de la orașe mari la orașe mici. O coaliție de peste 100 de grupuri s-a reunit pentru a planifica protestele, care se bazează pe principiul nonviolenței.

Săptămâna aceasta, Trump a trimis Garda Națională și trupele marine americane la Los Angeles pentru a reprima protestatarii care au manifestat împotriva intensificării deportărilor, sfidând autoritățile statale și locale într-o demonstrație de forță militară nemaiîntâlnită în SUA de la epoca drepturilor civile.

Unele demonstrații, încă în desfășurare

Organizatorii au declarat că, drept urmare, interesul pentru protestele de sâmbătă a crescut, inclusiv într-un loc situat în apropierea proprietății Mar-a-Lago a lui Trump din sudul Floridei.

Organizatorii No Kings au estimat că evenimentele zilei au atras milioane de oameni, câteva sute fiind încă în desfășurare în toate cele 50 de state și în unele orașe din străinătate. Printre acestea s-au numărat peste 200.000 de persoane în New York și peste 100.000 în Philadelphia, plus câteva orașe mici cu mulțimi considerabile pentru populația lor, inclusiv orașul Pentwater, Michigan, unde 400 de persoane s-au alăturat protestului într-un oraș cu 800 de locuitori, a declarat coaliția No Kings.

Foto Profimedia

Gaze lacrimogene

Protestele au fost în mare parte pașnice, deși unele – în Los Angeles și Portland – au fost ulterior considerate adunări ilegale de către forțele de ordine și au fost întâmpinate cu gaze lacrimogene.

Tonul zilei a fost marcat și de violențe politice. Dimineața devreme au avut loc două împușcături asupra a doi parlamentari democrați din Minnesota, unul dintre ei fiind ucis împreună cu soțul său, într-un atac pe care oficialii locali l-au calificat ca fiind motivat politic. Poliția și guvernatorul statului au avertizat oamenii să nu participe la demonstrații în tot statul „din motive de precauție”.

Cu toate acestea, mii de oameni s-au prezentat la principala manifestație din Minnesota, la sediul guvernului statului, pentru a arăta că violența politică nu îi va reduce la tăcere. Mulțimea se întindea pe mai multe străzi, oamenii purtând pancarte împotriva lui Trump și unele pe care erau menționate numele parlamentarilor împușcați. Pe scena principală, organizatorii au menționat tragedia, spunând că aceasta le-a întărit hotărârea și a subliniat importanța de a se aduna împreună.

În Texas, oficialii au declarat că au „identificat o amenințare credibilă la adresa parlamentarilor statali care intenționau să participe” la o demonstrație No Kings la Capitoliul statului, a raportat Associated Press.

Între timp, în Philadelphia, mii de oameni au mărșăluit de la Love Park la începutul după-amiezii, ținând umbrele și pancarte.

În unele state conduse de republicani, guvernatorii au semnalat în prealabil că forțele de ordine vor reprima orice proteste pe care le consideră violente.

Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a mobilizat garda națională a statului său pentru a gestiona protestele înainte de No Kings și în contextul demonstrațiilor continue împotriva agendei lui Trump în materie de imigrație. În Florida, guvernatorul republican Ron DeSantis a declarat că oamenii pot lovi legal protestatarii cu mașinile lor dacă sunt înconjurați. „Nu trebuie să stați acolo și să fiți o țintă ușoară, lăsând mulțimea să vă scoată din mașină și să vă târască pe străzi. Ai dreptul să te aperi în Florida”, a spus el.

Deși majoritatea protestelor s-au desfășurat fără incidente, unele au fost marcate de amenințări și probleme de siguranță.

Foto Profimedia

San Francisco, Los Angeles

Protestele „No Kings” din capitala statului Georgia s-au desfășurat fără ca poliția să se confrunte cu demonstranții, dar poliția a dispersat un protest cu fum și gaze lacrimogene într-un cartier suburban cu o concentrație mare de rezidenți hispanici.

În San Francisco, NBC News a raportat că un șofer a lovit cel puțin patru demonstranți care, potrivit relatărilor, au suferit „leziuni care nu le pun viața în pericol”, în timp ce în Virginia un bărbat a condus un SUV prin mulțime și a rănit un protestatar.

La începutul zilei, demonstrațiile au luat amploare în fața primăriei din Los Angeles, inundată de steaguri americane. După o săptămână în care oficialii administrației Trump și aliații lor au profitat de steagurile mexicane fluturate de protestatarii din străzile din Los Angeles și au spus că acestea sunt simptome ale unei invazii străine, mulți au adus steaguri americane de acasă, fie fluturându-le, fie înfășurându-le în jurul umerilor. Alții le-au luat de la voluntarii care le distribuiau în diferite locuri din cadrul mitingului.

Mai târziu în aceeași zi, în Los Angeles, o mulțime s-a adunat în fața unei clădiri federale și a început să scandeze „Părăsiți Los Angeles!” către membrii Gărzii Naționale staționați în fața clădirii, iar unii ar fi aruncat cu obiecte în clădire.

La ora 16:00, LAPD a declarat „adunare ilegală” pentru protestatarii care se aflau în afara zonei aprobate pentru protest, a emis un ordin de dispersare și a început să tragă cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc spumos la scurt timp după aceea. Majoritatea mulțimii s-a dispersat rapid. Spre deosebire de protestele din dimineață, seara au fost mai mulți protestatari mascați.

În Portland, Oregon, agenții federali ar fi folosit, de asemenea, gaze lacrimogene împotriva demonstranților aflați în fața unei clădiri a Serviciului de Imigrare și Vamă (Ice), după ce aceștia ar fi încercat să spargă ușa.

Ce spune Trump

Coaliția nu a organizat un protest în Washington DC – o alegere intenționată pentru a contrasta cu parada militară și pentru a nu-i da președintelui un pretext pentru a reprima protestul pașnic. Dar o organizație cu sediul în DC a găzduit un „DC Joy Day” în district, care va „sărbători oamenii, cultura și legăturile dintre noi din DC”.

Trump a spus inițial că persoanele care vor protesta împotriva paradei vor fi întâmpinate cu „o forță foarte mare”, deși Casa Albă a încercat apoi să clarifice că el nu are nimic împotrivă cu protestele pașnice. Întrebat despre protestele No Kings în timpul unui eveniment la Casa Albă joi, Trump a spus: „Nu mă simt ca un rege. Trebuie să trec prin iad pentru a obține aprobarea lucrurilor.”

