Live TV

Militarii din Garda Naţională mobilizaţi la Washington vor purta „în curând” arme, anunţă Pentagonul

Data publicării:
militari din garda nationala americana in washington
Militari din Garda Națională americană, în Washington. Foto: Profimedia

Militarii din Garda Naţională mobilizaţi de Donald Trump în capitala americană vor purta „în curând” arme, a anunţat vineri un responsabil american din domeniul apărării, relatează AFP.

„La ordinul secretarului apărării, membrii Gărzii Naţionale, care sprijină misiunea de reducere a ratei criminalităţii în capitala ţării noastre, vor fi în curând în misiune cu armele de serviciu”, a declarat oficialul sub acoperirea anonimatului.

Ulterior, informaţia a fost confirmată într-un comunicat al Pentagonului.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat acum câteva zile că va plasa menţinerea ordinii în Washington sub controlul administraţiei sale şi că va mobiliza Garda Naţională. Sunt măsuri excepţionale pentru acest oraş pe care îl descrie ca fiind „invadat de bande violente” şi pe care vrea să-l „curăţe”.

Anunţul vine după ce preşedintele american Donald Trump a vizitat cu o seară înainte militarii desfăşuraţi la Washington, cărora le-a dat asigurări că operaţiunea sa de restabilire a ordinii în capitala federală, foarte criticată de către opoziţie, va mai dura „o vreme”, notează AFP, citată de News.ro.

Donald Trump a anunţat la 11 august că administraţia sa preia controlul asupra menţinerii ordinii în capitala federală americană, pentru a o „curăţa” de bande violente, deşi statististicile oficiale arată o scădere a infracţionalităţii violente.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: "E o onoare imensă!"
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: "E o onoare imensă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
radu miruta in studioul digi24
Certuri în Coaliție. Pachetul 2 de măsuri fiscale întârzie. Radu...
President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Donald Trump a ținut întreaga lume cu sufletul la gură. Ce a spus...
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Furtuna a făcut ravagii în țară. Un mort în Argeș după prăbușirea...
tulsi gabbard langa donald trump
Tulsi Gabbard blochează accesul partenerilor SUA la secretele despre...
Ultimele știri
Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 – 50.000. Vin pentru combinaţii
Canada va renunța la multe dintre tarifele sale de retorsiune împotriva SUA. Ce l-a determinat pe Mark Carney ia această decizie
Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem rusesc de aruncătoare de flăcări TOS-1, în regiunea Zaporojie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
arme airsoft
Un bărbat din Constanța a furat arme de tip airsoft și scule electrice dintr-o bază sportivă. Prejudiciul ajunge la 10.000 de lei
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
SUA vând Europei arme pentru Ucraina cu un profit de 10%
drone terestre folosite de armata rusă în Ucraina
Rusia a aruncat în luptă contra Ucrainei cele mai bizare modele de roboți: autobuzul de drone, hoverboard-uri antitanc și cutii pe roți
Casa Albă
Țara care în mod neașteptat nu este prezentă la întâlnirea de la Washington. „O absență notabilă”
soldați garda nationala sua in washington
Trump mobilizează Garda Națională în capitala Washington D.C. Trei state republicane au trimis sute de militari
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Top 7 cele mai frumoase călătorii cu trenul din întreaga lume. Turiștii au parte de peisaje de poveste...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
O mamă a găsit mesaje tulburătoare pe rochia fiicei sale. A rămas șocată când a descoperit totul
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Hărțuitorul familiei Măruță a ajuns inclusiv la casa părinților Andrei. Cătălin Măruță: "Are obsesii față de...
Digi Sport
Gigi Becali nici nu se gândește să-i boteze copilul lui Ianis Hagi! Care e motivul
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
Helen Mirren, secretul căsniciei cu Taylor Hackford: „Să fiu sinceră, nu-mi place să lucrez cu el”. Sunt...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
Sindicalistul Geană, mândru că George Simion a fost la protestul Romsilva. Are 6.500€/lună venituri
Digi FM
Ce se întâmplă acum cu fetița rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis. Micuța de doar...
Digi World
Un studiu asociază mii de decese în Germania cu rezistenţa la antibiotice. „Una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Mic la stat, mare la pază și cu barbă serioasă: ”Schnautzerul pitic, ideal pentru oamenii singuri”
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...