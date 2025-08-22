Militarii din Garda Naţională mobilizaţi la Washington vor purta „în curând” arme, anunţă Pentagonul

Militarii din Garda Naţională mobilizaţi de Donald Trump în capitala americană vor purta „în curând” arme, a anunţat vineri un responsabil american din domeniul apărării, relatează AFP.

„La ordinul secretarului apărării, membrii Gărzii Naţionale, care sprijină misiunea de reducere a ratei criminalităţii în capitala ţării noastre, vor fi în curând în misiune cu armele de serviciu”, a declarat oficialul sub acoperirea anonimatului.

Ulterior, informaţia a fost confirmată într-un comunicat al Pentagonului.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat acum câteva zile că va plasa menţinerea ordinii în Washington sub controlul administraţiei sale şi că va mobiliza Garda Naţională. Sunt măsuri excepţionale pentru acest oraş pe care îl descrie ca fiind „invadat de bande violente” şi pe care vrea să-l „curăţe”.

Anunţul vine după ce preşedintele american Donald Trump a vizitat cu o seară înainte militarii desfăşuraţi la Washington, cărora le-a dat asigurări că operaţiunea sa de restabilire a ordinii în capitala federală, foarte criticată de către opoziţie, va mai dura „o vreme”, notează AFP, citată de News.ro.

Donald Trump a anunţat la 11 august că administraţia sa preia controlul asupra menţinerii ordinii în capitala federală americană, pentru a o „curăţa” de bande violente, deşi statististicile oficiale arată o scădere a infracţionalităţii violente.

Editor : Liviu Cojan