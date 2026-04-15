Video Ministrul britanic de Finanțe Rachel Reeves, mesaj pentru americani: „Nu știu de ce ați declanșat războiul cu Iranul”

Chancellor of the Exchequer Rachel Reeves during a reception in 11 Downing Street, London, to celebrate small modular reactor development. The development of the UK's first mini nuclear reactors is moving forward after Government-owned firm Great British
Cancelarul Rachel Reeves. Sursa: Profimedia

Ministrul britanic de Finanțe, Rachel Reeves, a criticat lipsa de claritate a obiectivelor conflictului cu Iranul și a declarat că nu este convinsă că acesta a făcut lumea mai sigură. Într-un discurs susținut la Washington, ea a avertizat asupra impactului economic global, în special asupra prețurilor la energie și asupra economiei britanice și americane, anunță The Guardian.

Reeves a declarat într-un eveniment organizat de CNBC la Washington că nu înțelege pe deplin obiectivele războiului cu Iranul și a pus sub semnul întrebării efectele acestuia asupra securității globale.

„Nu am fost niciodată clari cu privire la obiectivele acestui conflict, motiv pentru care impactul asupra economiei noastre, dar și asupra economiei SUA și a economiilor din întreaga lume este atât de imens”, a spus Reeves, în marja reuniunilor Fondului Monetar Internațional.

Ea a reiterat că nu este convinsă că acest conflict a făcut lumea mai sigură și a sugerat că administrația americană, condusă de Donald Trump, nu a oferit suficiente explicații privind necesitatea declanșării ostilităților.

Reeves a subliniat că, înainte de escaladarea conflictului, existau deja negocieri diplomatice în desfășurare, sugerând că revenirea la dialog ar fi fost o alternativă viabilă. În opinia sa, lipsa unor obiective clare ale conflictului amplifică efectele economice negative la nivel global.

Un punct central al declarațiilor sale a fost situația din zona Strâmtorii Ormuz, unde tensiunile au afectat fluxurile energetice. Reeves a spus că redeschiderea completă și stabilizarea rutei maritime sunt esențiale pentru reducerea prețurilor la energie, însă a subliniat că zona era anterior deschisă și funcțională înainte de izbucnirea conflictului.

„Da, vrem să revenim la situația de atunci, dar nu sunt convinsă că acest conflict a făcut lumea un loc mai sigur”, a afirmat ea, avertizând asupra creșterii prețurilor la petrol și gaze.

Referindu-se la revizuirea în scădere a prognozelor economice publicate de FMI, Reeves a spus că economia britanică a depășit anterior estimările și și-a exprimat încrederea că această tendință se poate repeta, în ciuda contextului global dificil.

Totuși, ea a avertizat că tensiunile geopolitice și deteriorarea infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu pot avea efecte de durată, chiar și după încheierea conflictului, din cauza capacității reduse de producție și rafinare.

„Chiar dacă acest conflict se va încheia mâine, vor exista consecințe pe termen lung”, a spus Reeves, adăugând că stabilizarea rapidă a situației și revenirea la negocieri diplomatice sunt esențiale pentru economia globală.

În final, oficialul britanic a subliniat că prețurile mai mari la energie și inflația reprezintă riscuri directe atât pentru Statele Unite, cât și pentru Europa, avertizând că prelungirea tensiunilor ar putea agrava presiunile economice deja existente.

