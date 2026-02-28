Live TV

Ministrul de Externe al Iranului critică implicarea SUA în atacuri: Trump a transformat „America First” în „Israel First”

Data publicării:
Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, și președintele american Donald Trump
Președintele american Donald Trump și ministrul de Externe al Iranului Abbas Araghchi. Foto. Profimedia Images

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat sâmbătă că președintele american Donald Trump a transformat sloganul „America First” - în traducere „America înainte de toate”, sintagma folosită de liderul de la Casa Albă în primul său discurs ca preşedinte - în „Israel First” („Israel înainte de toate”), atunci când a decis să bombardeze Iranul.

Într-o postare pe platforma X, Araghchi a făcut aceste declarații după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri comune asupra Teheranului și a altor orașe iraniene.

El a afirmat că războiul condus de premierul israelian Benjamin Netanyahu și Trump împotriva Iranului este „total neprovocat, ilegal și nelegitim”.

Araghchi a declarat că forțele armate iraniene sunt pregătite să răspundă. „Puternicele noastre forțe armate sunt pregătite pentru această zi și le vor da agresorilor lecția pe care o merită”, a afirmat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sâmbătă dimineață, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Teheranului și a altor câteva orașe, printre care Tabriz, Qom, Isfahan, Kermanshah și Karaj. Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra bazelor israeliene și americane din regiune.

Un atac aerian israelian a lovit o școală elementară de fete din Minab, în provincia Hormozgan, ucigând cel puțin 85 de elevi, a raportat agenția oficială de știri IRNA. 

Condamnând atacul, Araghchi a spus că școala „a fost bombardată în plină zi, când era plină de elevi”, adăugând că „aceste crime împotriva poporului iranian nu vor rămâne fără răspuns”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

