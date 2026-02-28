Ministrul de Externe al Iranului critică implicarea SUA în atacuri: Trump a transformat „America First” în „Israel First”

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat sâmbătă că președintele american Donald Trump a transformat sloganul „America First” - în traducere „America înainte de toate”, sintagma folosită de liderul de la Casa Albă în primul său discurs ca preşedinte - în „Israel First” („Israel înainte de toate”), atunci când a decis să bombardeze Iranul.

Într-o postare pe platforma X, Araghchi a făcut aceste declarații după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri comune asupra Teheranului și a altor orașe iraniene.

El a afirmat că războiul condus de premierul israelian Benjamin Netanyahu și Trump împotriva Iranului este „total neprovocat, ilegal și nelegitim”.

Araghchi a declarat că forțele armate iraniene sunt pregătite să răspundă. „Puternicele noastre forțe armate sunt pregătite pentru această zi și le vor da agresorilor lecția pe care o merită”, a afirmat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sâmbătă dimineață, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Teheranului și a altor câteva orașe, printre care Tabriz, Qom, Isfahan, Kermanshah și Karaj. Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra bazelor israeliene și americane din regiune.

Un atac aerian israelian a lovit o școală elementară de fete din Minab, în provincia Hormozgan, ucigând cel puțin 85 de elevi, a raportat agenția oficială de știri IRNA.

Condamnând atacul, Araghchi a spus că școala „a fost bombardată în plină zi, când era plină de elevi”, adăugând că „aceste crime împotriva poporului iranian nu vor rămâne fără răspuns”.

Editor : C.A.