Ministrul de Externe Oana Țoiu, vizită în SUA, unde participă la Adunarea Generală a ONU și la Dineul transatlantic al lui Marco Rubio

Data publicării:
Oana Țoiu
Oana Țoiu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, va face o vizită în Statele Unite ale Americii, în perioada 18 - 29 septembrie 2025, Aceasta va conduce delegaţia României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU de la New York, unde va susține intervenția națională, prezentând obiectivele şi priorităţile României pe durata întregii sesiuni. În plus, demnitarul va participa la Dineul transatlantic, organizat de către secretarul de stat american, Marco Rubio, şi la reuniunea informală a miniştrilor care sprijină activitatea Curţii Penale Internaţionale CPI.

Potrivit MAE, vizita ministrului debutează la Washington D.C. cu o serie de întâlniri cu membri ai Congresului american: James Risch, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe al Senatului; Brian Mast, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe din Camera Reprezentanţilor; Tom Suozzi, co-preşedinte al grupului de prietenie cu România; Steve Daines, senator, preşedintele subcomitetului pentru Europa din Comitetul pentru relaţii externe al Senatului; William Keating, co-preşedinte al subcomitetului Europa din Comitetul pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanţilor.

Prima zi se va încheia cu o întâlnire cu profesionişti români din zona Washington D.C. şi cu o activitate în cadrul unor multiple instituţii internaţionale, agenţii americane, companii, universităţi sau think-tank-uri. În perioada 19-20 septembrie 2025, continuă vizita ministrului afacerilor externe, Oana Ţoiu, la Chicago.

Ministerul Afacerilor Externe arată că în program sunt prevăzute întâlniri cu Michael Turner, membru al Camerei Reprezentanţilor, co-preşedinte al grupului de prietenie cu România, şi o vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului. Ministrul afacerilor externe va participa la o masă rotundă organizată la Universitatea Georgetown, va avea o întâlnire cu studenţi şi profesori români şi o întâlnire cu Consiliului de Afaceri Americano-Român (AMRO).

În perioada 22-29 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, va conduce delegaţia României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Evenimentul reuneşte anual liderii celor 193 de state membre ale Naţiunilor Unite, organizaţia globală cu cea mai mare reprezentativitate şi legitimitate, şi va prilejui dezbaterea celor mai importante teme ale agendei globale. Tema celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (UNGA 80) este: “Mai bine împreună: 80 de ani şi pe mai departe pentru pace, dezvoltare şi drepturile omului”, se arată în comunicat.

Citește și Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor”

La 29 septembrie 2025, ministrul Afacerilor Externe va susţine intervenţia naţională în plenul Adunării Generale a ONU, ocazie cu care va prezenta obiectivele şi priorităţile României pe durata întregii sesiuni.

Sprijinul pentru multilateralismul eficient, Carta ONU şi dreptul internaţional, promovarea şi respectul pentru drepturile omului şi asigurarea premiselor pentru dezvoltare durabilă se regăsesc printre priorităţile majore ale României la această sesiune a Adunării Generale a ONU. Vor fi abordate, atât în intervenţia naţională, cât şi în diverse formate de discuţii, regional, securitatea europeană şi a României în condiţiile violărilor premeditate şi provocatoare ale spaţiului aerian şi încălcărilor flagrante de către Federaţia Rusă a dreptului internaţional. Va evoca importanţa eforturilor conjugate pentru pace şi oprirea războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei care are implicaţii la nivel global şi regional. De asemenea, va aborda situaţia din Orientul Mijlociu şi importanţa eforturilor pentru eliberarea ostaticilor şi asistenţă umanitară la scară largă în Fâşia Gaza, precum şi pentru o soluţie de pace durabilă în Orientul Mijlociu, bazată pe principiul celor două state, care să asigure securitatea regională şi să excludă Hamas şi organizaţii teroriste”, precizează MAE.

Un alt subiect de interes este denunţarea acţiunilor sistematice de propagandă, manipulare informaţională şi interferenţă care utilizează instrumente hibride, ale Federaţiei Ruse în Republica Moldova.

Citește și România, lobby pentru dezvoltarea energiei nucleare, la Conferința AIEA. Oana Țoiu și Bogdan Ivan, parte a delegației de la Viena

Totodată, ministrul de Externe va aborda subiecte ce privesc procesele în desfăşurare care vizează reforma ONU. Ministrul Afacerilor Externe va participa, în acest context, la o serie de evenimente organizate în marja segmentului la nivel înalt al celei de-a 80 sesiuni a Adunării Generale, printre care: Ceremonia de nivel înalt pentru a marca 80 de ani de la crearea ONU; Evenimentul la nivel înalt pentru marcarea a 30 de ani de la aniversarea celei de-a IV-a Conferinţe Mondiale dedicate drepturilor femeilor (Beijing+); Reuniunea informală a miniştrilor afacerilor externe UE; Conferinţa privind soluţia celor două state, organizată de Franţa şi Arabia Saudită, privind situaţia din TPO (luni, 22 septembrie 2025); Recepţia anuală găzduită de către Preşedintele SUA în contextul AG ONU (marţi, 23 septembrie); Reuniunea ministerială în pregătirea Summit-ului UE-CELAC; Cel de al Cincilea Summit al Platformei Internaţionale Crimeea şi la alte reuniuni pe tema agresiunii împotriva Ucrainei; Evenimentul la nivel ministerial al Reţelei Punctelor Focale pentru tema Femeile, Pacea şi Securitatea; Dineul transatlantic organizat de către Secretarul de Stat american, Marco Rubio (miercuri, 24 septembrie) şi reuniunea informală a miniştrilor care sprijină activitatea Curţii Penale Internaţionale CPI (joi, 25 septembrie 2025).

Cu ocazia prezenţei la New York a ministrului Afacerilor Externe, vor avea loc şi întrevederi bilaterale cu omologi, oficiali ONU, alţi interlocutori (reprezentanţi ai organizaţiilor evreieşti, ai mediului academic), participări la reuniuni cu omologi în diverse formate regionale (ICE, SEECP, cvadrilaterala România-Bulgaria-Croaţia-Grecia), întâlniri cu membri ai comunităţii de români din SUA, precum şi participări la dezbateri şi întrevederi în mediul academic (Universitatea Princeton si Georgetown) şi cu mediul de afaceri.

