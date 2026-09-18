Ministrul irlandez de Finanțe, despre apropierea UE de Canada: „Nu înseamnă o relație mai puțin strânsă cu SUA”

Apropierea dintre Uniunea Europeană și Canada nu va duce la deteriorarea relației dintre blocul comunitar și Statele Unite, susține ministrul irlandez de Finanțe, Simon Harris. Declarația vine după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca Ottawa să devină „membru asociat” al UE, idee criticată de președintele american Donald Trump, care a avertizat că ar putea impune tarife „foarte mari”, anunță Politico.

Strângerea legăturilor dintre Uniunea Europeană și Canada nu va însemna o deteriorare a relației dintre blocul comunitar și Statele Unite, potrivit ministrului irlandez de Finanțe, Simon Harris.

Într-un interviu acordat la o zi după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca Ottawa să devină „membru asociat” al Uniunii Europene, Harris a afirmat că apropierea de Canada „nu înseamnă o relație mai puțin strânsă cu cineva”.

„În cele din urmă, administrația SUA va înțelege acest lucru, pentru că este adevărul”, a adăugat Harris.

Propunerea lui von der Leyen, formulată miercuri în discursul său privind „Starea Uniunii”, nu a fost însă primită cu entuziasm la Washington.

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că apropierea dintre UE și Canada ar putea fi considerată un „act ostil”, ceea ce l-ar putea determina să impună Uniunii Europene „tarife foarte mari”.

Harris a minimalizat importanța acestei reacții și a subliniat interdependența economică dintre UE și SUA. „Uniunea Europeană și SUA, lăsând politica la o parte, au o relație economică și comercială extrem de interdependentă”, a spus el.

„Întotdeauna judecăm administrația americană pe baza acțiunilor sale, mai degrabă decât pe baza comentariilor inițiale, dar realitatea este că avem o relație economică foarte strânsă cu Statele Unite”, a adăugat ministrul irlandez.

Întrebat dacă UE va trebui, în viitor, să aleagă pe care dintre relațiile comerciale cu SUA și Canada să o prioritizeze, Harris a răspuns: „Sper cu siguranță că nu”.

Canada, tot mai aproape de UE

Anunțurile privind viitoarea relație dintre Canada și Uniunea Europeană au venit pe fondul unei intense activități diplomatice și economice între cele două părți.

Ministrul canadian de Finanțe, François-Philippe Champagne, va participa vineri la o reuniune a miniștrilor de Finanțe din UE, găzduită de Simon Harris la Dublin, după turneul rapid al premierului canadian Mark Carney din această săptămână.

La reuniune vor participa, de asemenea, miniștrii de Finanțe din Regatul Unit, Ucraina și Elveția, care vor prezenta informații despre economiile țărilor lor și vor avea întâlniri bilaterale.

Discuțiile au loc în timp ce summitul este dominat de dezacordurile privind următorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene.

Între timp, președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño, se va deplasa duminică la Ottawa pentru a pune bazele cooperării dintre Europa și Canada în domeniul materiilor prime critice.

Harris a salutat apropierea dintre UE și Canada. „Sincer să fiu, faptul că o țară și o economie de dimensiunea Canadei doresc să coopereze reprezintă un adevărat vot de încredere în Uniunea Europeană”, a declarat el.

„Unele țări aleg să se concentreze asupra propriilor probleme, este dreptul lor. Uniunea Europeană dorește să rămână orientată spre exterior. Este o evoluție pozitivă, nu una îndreptată împotriva cuiva”, a adăugat ministrul irlandez.

Propunerea pentru statutul de „membru asociat”

Propunerea lui Ursula von der Leyen de a acorda Canadei statutul de „membru asociat” al UE, un statut juridic care nu există în prezent, a stârnit reacții în mai multe capitale europene după anunțul surprinzător făcut în discursul de miercuri.

Premierul canadian Mark Carney a declarat că salută ambiția planului, dar nu a mers până la a-l susține pe deplin.

Simon Harris a avut o atitudine pozitivă față de propunere, pe care a calificat-o drept „cu adevărat interesantă”. El a subliniat că schimbările climatice și securitatea cibernetică sunt două dintre domeniile în care Uniunea Europeană și Canada ar putea coopera.

„Nu mă preocupă atât de mult denumirea pe care o dați acestui proiect, cât mă entuziasmează ideea că Canada și Uniunea Europeană doresc să colaboreze la un program de substanță”, a spus Harris.

Donald Trump a vizitat Irlanda în weekendul trecut și a eliminat taxa vamală de 10% aplicată de SUA produselor din whisky irlandez, într-un gest descris drept unul de bunăvoință.

Ministrul irlandez de Finanțe a declarat că Dublinul nu dorește ca această măsură să fie reintrodusă. „Cu siguranță nu vrem să revenim la acea taxă (n.r. pe whisky)”, a spus Harris.

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Editor : C.A.